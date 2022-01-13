В Україні розширили список заборонених для куріння місць

Курці / pixabay

В Україні розширили перелік місць у країні, де заборонено курити. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України Про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну" забороняє куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів.

Де тепер не можна курити:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

в місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

на вокзалах і станціях;

на зупинках маршрутних транспортних засобів.

Крім того, куріння заборонено в аеропортах, за винятком спеціально відведених для цього місць.

читайте такожЦіни на сигарети різко злетять: скільки коштуватиме пачка

Читайте також: