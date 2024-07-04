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В Україні починається навчальний рік на місяць раніше: у чому причина

4 липня 2024, 12:11
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У деяких українських школах та ліцеях навчання почнеться уже в серпні та продовжуватиметься шість днів на тиждень.
В Україні починається навчальний рік на місяць раніше: у чому причина
У школах навчання почнуть раніше / колаж: Главред фото: Уніан, pexels

Деякі школи, коледжі та ліцеї в цьому році навчання розпочнуть на місяць раніше, а у теплий період учні повинні навчатися і по суботах. Такі рекомендації надало Міністерство освіти та науки у зв'язку із важкою воєнною ситуацією у країні, а такоож для економії електроенергії у осінній та зимовий час.

"Система освіти України продовжує функціонувати в умовах повномасштабної війни. Росія й надалі завдає ударів по критичній інфраструктурі нашої країни, що призводить до обмежень у використанні енергоресурсів на всій території України. Це впливає на безпеку всіх учасників освітнього процесу і на заклади освіти", - йдеться у повідомленні МОН.

Таким чином, у міністерстві рекомендували освітнім закладам розпочати навчання із серпня, а також впровадити графік навчань і в суботу.

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Проте, як зазначають у МОН, навчальні заклади та їх управління є автономними, саме тому керівництво шкіл може самостійно обирати графік навчання та дату його початку.

Коли у різних регіонах та містах розпочнуть навчальний 2024-25 рік

Як заявили у Чернівецькій міській адміністрації, у школах міста цього року навчання розпочнеться із 19 серпня. Ця область стала першою, яка ухвалила рішення про такий початок навчання.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що поки невідомо, коли розпочнеться навчальний рік. Він заявив, що це може бути 1 серпня, чи в середині місяця, все залежить від ситуації у країні.

Станом на зараз і попередньо відомо, що для школярів Одеси, Черкас, Житомира, Вінниці, Рівного та Луцька перший дзвоник пролунає традиційно 1 вересня. Про це повідомляють міські департаменти освіти.

Що передувало таким рішенням

Наприкінці травня 2024 МОН видало низку рекомендацій щодо організації навчального року 2024/25.

Для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти:

  • Якщо можливо, розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів;
  • використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року;
  • з середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, — продовжити заняття в дистанційному форматі;
  • за потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.

У МОН підкреслили, що це лише "рекомендації".

Освіта в Україні в умовах воєнного стану

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні на деякий час припинили навчання учнів та студентів і перевели їх на дистанційну форму Міністерство освіти і науки рекомендувало припинити освітній процес у всіх навчальних закладах і оголосити канікули на два тижні через вторгнення РФ в Україну.

Згодом стаціонарне навчання відновили, але лише в тих закладах освіти, у яких є обладнані бомбосховища і у регіонах, які знаходяться далеко від лінії зіткнення.

З вересня 2023 року Кабінет міністрів України змінив навчальний процес для дітей, які зараз перебувають за кордоном. Учні, які відвідують школу в іншій країні, повинні будуть вивчати дистанційно в українських школах кілька предметів.

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