У прямому бою з ворогом загинув командир спецназу Євген Лемешенко

Євген із перших днів війни пішов захищати Україну. Він пройшов складний відбір і став оператором ССО.

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Євген Лемешенко загинув у прямому бою з ворогом / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/serdukus

На території Курської області РФ у прямому бою з ворогом загинув один із найкращих пластунів-військовослужбовців, командир елітної групи Сил Спеціальних Операцій 29-річний Євген Лемешенко (позивний "Печеніг").

Трагічну новину повідомив у Facebook керівник Крайової Пластової Ради, історик Юрій Юзич.

За його словами, Лемешенко був тренером з рукопашного бою та переможцем багатьох змагань - від фрі-файту до козацьких єдиноборств. Він пройшов підготовку у військово-патріотичному клубі "Каскад".

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Пластове юнацьке навчання Євген Лемешенко пройшов у 37-му курені ім. Миколи Міхновського. Юзич додав, що за останній час ще двоє вихованців цього куреня - військовослужбовців - загинули через війну.

Євген Лемешенко / Фото: facebook.com/serdukus

Євген Лемешенко пройшов майже всі можливі вишколи пластових виховників юнацтва, включно з міжкрайовим табором "Лісова Школа", був пластовим виховником юнацтва та керівником місцевого осередку пластового руху у Фастові Київської області.

Вихователь Євгена Лемешенка у Всеукраїнському об'єднанні військово-патріотичних організацій Юрій Пустовий розповів, що той із перших днів пішов боронити Україну, не ховаючись за бронь вчителя.

"Приєднався до спільноти розвідників, а потім, пройшовши складний відбір, став оператором ССО (командиром групи). Євген загинув як справжній патріот - захищаючи Батьківщину і свою родину", - зазначив він.

Євген Лемешенко / Фото: facebook.com/serdukus

Як повідомляв Главред, на фронті загинув відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко. Про смерть відомого українського спортсмена повідомили у Федерації важкої атлетики України.

Раніше Главред писав, що в боях за Україну загинув волонтер, доброволець і парамедик, підданий Великої Британії та громадянин Південно-Африканської республіки Пітер Фуше.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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