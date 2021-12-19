УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У ПЦУ запропонували скасувати піст на новорічні свята

19 грудня 2021, 15:39

У майбутньому церква може прийняти спільне соборне рішення, не виключив митрополит Епіфаній.

митрополит Епіфаній
Митрополит Епіфаній / Скріншот

Православна церква України обговорює скасування або ослаблення посту на два дні, поки українці святкують Новий рік.

Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, в деякому роді це є порушенням посту.

"І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні. Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє іноді жорстко, згідно акрівії, тобто точно згідно з правилами", - сказав предстоятель ПЦУ.

"І тому церква в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне спільне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення. Бо є зустріч Нового року, хоча це і не головне, багато хто не святкує цей день, але це дійсно проблема", - додав він.

Реклама

Нагадаємо, раніше Епіфаній заявив про те, що українці протягом наступних десяти років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Він підкреслив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за юліанським календарем, однак процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією.

До того ж глава ПЦУ переконаний, що храми 25 будуть порожні, а 7 будуть повними.

Читайте ще:

viber
Митрополит Епіфаній ПЦУ новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У ПЦУ запропонували скасувати піст на новорічні свята». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 2022 рік для Лева: зоряний час, приємні зміни і справжнє щастяГороскоп на 2022 рік для Лева: зоряний час, приємні зміни і справжнє щастя Улюблений напій - ідеальне добриво для квітів: як застосувати чайну заварку і не вбити рослинуУлюблений напій - ідеальне добриво для квітів: як застосувати чайну заварку і не вбити рослину Гороскоп на 2022 рік для Раків: радикальні рішення, відпочинок за кордоном і здійснення бажаньГороскоп на 2022 рік для Раків: радикальні рішення, відпочинок за кордоном і здійснення бажань На українських АЗС впали ціни на бензин і ДПНа українських АЗС впали ціни на бензин і ДП Привітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажанняПривітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажання
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
17:04

"Хочу Україну і Північний полюс": канадська газета створила карикатуру на Путіна

16:39

Медик розповіла, як впоратися з постковідним синдромомВідео

16:27

В Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежівВідео

15:53

Дружина футболіста збірної України блиснула ідеальними формами в крихітному бікіні

15:39

У ПЦУ запропонували скасувати піст на новорічні святаВідео

Реклама
15:29

Прикмети на 20 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:14

Названо п'ять ознак зараження Омікрон-штамом коронавірусуВідео

15:08

Холодна війна з Росією чи діалог: у Франції пригрозили Кремлю санкціямиВідео

14:49

Фейл року: журналістка епічно осоромилася в прямому ефіріВідео

14:38

"Назвемо по-молодіжному - мітбол": Тищенко запропонував інакше називати котлетиВідео

14:31

У Байдена є кілька тижнів, щоб запобігти вторгненню Росії в Україну - CNNВідео

14:11

Українців попередили про хуртовину і різке похолоданняВідео

13:56

"Залишити без шопінгу в Парижі": німецька міністр оборони закликала посилити санкції проти Путіна

13:52

НАТО ніколи не піде на компроміс з Росією щодо України - СтолтенбергВідео

13:36

Платні пакети можуть дозволити не всі: киянка купила замороженого хека і забрала його в рукахВідео

13:00

Гороскоп на завтра 20 грудня 2021: Левам – знаки долі, Скорпіонам - суперники, Козерогам - втратиВідео

12:48

Україна опинилася на восьмому місці у світі за кількістю емігрантівВідео

12:40

Тягали за волосся і били в живіт: у Луцьку підлітки побили касира в супермаркетіВідео

12:39

На Дніпропетровщині багатодітна мати крала продукти в супермаркеті: як її покарав суд

12:33

Найгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколоФотоВідео

Реклама
11:58

У Польщі українець жорстоко зарізав чоловікаВідео

11:39

Потрапив у жорна долі: у Миколаєві обвалювальник м'яса впав у прес і загинув

11:39

Смачна закуска на Новий рік 2022 фаршировані яйця: готувати всього 10 хвилинВідео

11:35

Усе під контролем, Україна бачить територію РФ на 400 кілометрів углиб - ДаніловВідео

10:35

В Україні подорожчав популярний овочВідео

10:19

З 1 січня піти на пенсію 60-річним стане складніше: чиновники розповіли, що змінилося

10:10

Як отримати 1000 гривень за вакцинацію і оформити карту: докладна інструкція в ДіїВідео

09:52

Гороскоп на сьогодні 19 грудня 2021: Ракам - везіння, Дівам - гроші, Скорпіонам - небезпекаВідео

09:50

Гороскоп на 2022 рік для Риб: доленосні події і кардинальні зміниВідео

09:29

"Паразитуєте, знахабнілі морди": у Москві журналіст вилаяв росіян за претензії до інших країн

09:25

ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня: Епіфаній назвав терміни

08:52

Денис Берінчик у потужному бою переміг росіянина Чанієва і захистив титул чемпіона вшосте

08:09

В Україні кількість жертв коронавірусу перевалила за 93 тисячіВідео

07:56

Число заражень "Омікроном" подвоюється кожні 1,5-3 дні - ВООЗВідео

07:45

Навіщо США друга Польща?Погляд

07:28

"Не треба обманювати людей": у Британії назвали малоймовірною відправку військ до України для захисту від РФВідео

07:16

Знаки зодіаку, для яких зустріч 2022 року стане особливою: астролог сказав, кому бути напоготові

06:28

Ми не потрібні тим, хто сильніший за насПогляд

05:50

Хворих може бути більше: інфекціоніст розповів, у чому головна загроза від "Омікрона"Відео

04:43

Привітання з днем адвоката в прозі, своїми словами, душевні листівки і картинки до свята

Реклама
04:30

Чим замінити цукерки: які корисні солодощі купляти дітям на святаВідео

03:03

Привітання з днем святого Миколая в прозі, чудові листівки і картинки до свята

02:49

Заплакані очі дівочі: молода дружина Віктора Павліка натякнула на розлучення

02:36

Скільки мандаринів можна з'їсти за день дітям і дорослим - відповідь дієтологаВідео

01:42

Україну завалить снігом: синоптик попередила про потужний атмосферний фронтВідео

01:25

Омікрон "здується" до вірусу грипу: Голубовська дала несподіваний прогнозВідео

00:25

Жовток буде ідеальним: як правильно варити яйця для салатів

00:05

Медики і вчені назвали п'ять звичок, які прискорюють старіння

18 грудня, субота
23:52

На Черкащині дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги

23:22

У Сенаті США погодили строки впровадження санкцій щодо Північного потоку-2

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти