У ПЦУ запропонували скасувати піст на новорічні свята

Митрополит Епіфаній / Скріншот

Православна церква України обговорює скасування або ослаблення посту на два дні, поки українці святкують Новий рік.

Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, в деякому роді це є порушенням посту.

"І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні. Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє іноді жорстко, згідно акрівії, тобто точно згідно з правилами", - сказав предстоятель ПЦУ.

"І тому церква в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне спільне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення. Бо є зустріч Нового року, хоча це і не головне, багато хто не святкує цей день, але це дійсно проблема", - додав він.

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Нагадаємо, раніше Епіфаній заявив про те, що українці протягом наступних десяти років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Він підкреслив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за юліанським календарем, однак процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією.

До того ж глава ПЦУ переконаний, що храми 25 будуть порожні, а 7 будуть повними.

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