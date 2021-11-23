Кадрові зміни в ОП: у Єрмака з'явився новий заступник

Ростислав Шурма став новим заступником голови ОП / informator . press/shurma-rostyslav-ihorovych

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника офісу президента. Ця посада дісталася Ростиславу Шурмі, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Призначити Шурму Ростислава Ігоровича заступником керівника офісу президента України", - сказано в указі.

Відзначається, що за Шурмою буде закріплений економічний блок діяльності ВП.

"Серед пріоритетних завдань-підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", - сказав сам Шурма.

На посаді він замінить Юлію Свириденко, яку депутати раніше призначили першим-віце-прем'єром – міністром економіки.

Реклама

читайте також Зеленський звернеться до Ради з головним питанням-ситуацією в УкраїніХто такий Ростислав Шурма

Новий заступник Голови ВП народився в 1983 році у Львові. 15 років він працював у промисловості і з 2012 по 2019 рік керував заводом "Запоріжсталь".

Також Шурма член наглядової ради концерну "Укроборонпром".

Тим часом, в Мережі з'явилася інформація, що Ростислав Шурма - син Ігоря Шурми, екснардепа від Партії регіонів і є членів Опозиційного блоку, а також випускником російського Сколково.