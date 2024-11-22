В ООН заявили про деескалацію після удару РФ по Україні балістикою нового типу

В ООН відреагували на жорстокий російський удар по Україні балістичною ракетою нового типу.

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В ООН відреагували на удар РФ по Дніпру / колаж: Главред, фото: Defense Express, скріншот: відео

Коротко про головне:

РФ запустила нову балістичну ракету по Дніпру

В ООН заявили про деескалацію

В Організації Об'єднаних Націй висловили занепокоєння через таку "тривожну подію", як удар РФ по Україні новою балістичною міжконтинентальною ракетою. Там закликали "обидві сторони" прийти до деескалації.

Прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік, якого цитує пресслужба організації, виступив на брифінгу в день російського удару по Дніпру 21 листопада.

відео дня

Так, Дюжаррік зазначив, що російський удар по Україні балістичною ракетою середньої дальності є "новим тривожним явищем".

"Все це рухається в неправильному напрямку", - висловився він і від імені ООН закликав "обидві сторони" до деескалації.

Що відомо про ракету "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Дніпру 21 листопада

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що що відомо про російську ракету РС-26 "Рубіж". РС-26 "Рубіж" - російський проект рухомого ракетного комплексу стратегічного призначення з міжконтинентальною балістичною ракетою. Ракета може бити по цілях на відстані 2000-6000 кілометрів.

21 листопада РФ ударила міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Диктатор Володимир Путін у своєму терміновому зверненні повідомив, що під час ранкової атаки на Дніпро, росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

Генерал США назвав наступну ціль РФ для удару "Рубежем". Удар по Дніпру, ймовірно, є "попередженням" для України. Рішення Росії використати міжконтинентальну балістичну ракету для атаки по Дніпру може бути сигналом готовності агресора застосувати цю зброю і проти Києва.

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