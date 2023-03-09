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В одну мить втратила найрідніших: донька загиблого подружжя на Львівщині розповіла деталі трагедії

9 березня 2023, 23:41
З двох родин, які постраждали внаслідок трагічної події, залишилися живими лише собаки.
Удар по Львовщине
Донька загиблого подружжя на Львівщині розповіла деталі трагедії / Суспільне, скріншот

У ніч на 9 березня російські окупаційні війська обстріляли село Велика Вільшаниця Львівської області. У результаті ворожої атаки житлові будинки були пошкоджені, а дві родини були вбиті у власних помешканнях.

Як повідомляє львівський телеканал NTA, донька однієї з родин, які стали жертвами ракетної атаки, прибула на місце трагедії. Вона втратила батька, матір та чоловіка своєї сестри в одну мить. Жінка збирає особисті речі на місці зруйнованого будинку та розповідає, що її батьки переїхали з міста до села, оскільки вважали, що там буде безпечніше.

"Оля, сестра, подзвонила та каже, що телефонували з поліції та сказали, що нема пів будинку. Коли я приїхала сюди, розбирали завали. Я бачила своїх батьків", - ледь стримуючи сльози розповіла донька загиблих Ольга.

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З двох родин, які постраждали внаслідок трагічної події, залишилися живими лише собаки. Біля однієї з тварин було знайдено тіло її господаря, який сидів поруч з чоловіком. Собаки досі бігають серед руїн, відшукуючи своїх господарів. Одна з них залишається на місці трагедії, охороняючи речі своїх власників.

"Це собака моїх мами й тата. Вона лежить на тій ковдрі, якою накривалися мої батьки", - сказала Ольга.

Ракетний удар по Львівщині

Російські окупанти вночі 9 березня вдарили ракетами по селу Велика Вільшаниця у Львівській області. Внаслідок ракетного удару загинули одразу дві родини - 5 людей.

Тіла загиблого подружжя викинуло із будинку вибуховою хвилею. Так, тіло загиблої жінки знайшли у садку біля будинку, а її чоловіка - біля господарської будівлі.

Сестра однієї із загиблих розповіла подробиці цієї трагедії. Після влучання ракети одразу спалахнула пожежа. Російська ракета знищила 4 будинки. Від ударної хвилі затрусилися й інші будинки в селі.

"Лягли спати. З цієї сторони якраз кімната була. Їх тут привалило, якби були в там тій кімнаті, то може б були живі. Моя сестра та два швагри (загинули - Главред). В одного швагра (чоловік сестри - Главред) вчора був день народження, 63 роки. Моїй сестрі було 55 років", - сказала Оксана Остапенко.

Зауважимо, що у селі Велика Вільшаниця немає ніякої інфраструктури. Однак це вже не перший ракетний удар по Золочівському району. Минулого року російські окупанти знищили цегельний завод.

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