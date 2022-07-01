По Миколаєву вранці окупанти вдарили ракетами, над містом дим: подробиці

У місті упродовж 25 хвилин прозвучали щонайменше 10 вибухів.
У Миколаєві рано вранці у п’ятницю, 1 липня, відбулася серія потужних вибухів, над містом підіймається дим.
Про вибухи повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram. Якраз коли почали лунати вибухи, о 05:04 оголосили повітряну тривогу, а відмінили її о 05:58.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вранці 1 липня Миколаїв був обстріляний ракетами. Він заначив, що інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.
Також губернатор повідомив, що одна з ракет влучила у місцеве підприємство, обійшлося без жертв. Ще одну ракету збила протиповітряна оборона.
Детальнішої інформації місцеві органи влади поки що не повідомляють.
Як зазначають місцеві ЗМІ, у місті упродовж 25 хвилин прозвучали не менше 10 вибухів. Над містом підіймаються клуби диму.
У соцмережах зазначають, що сильний вибух пролунав, зокрема, у Первомайському районі. Як розповів голова Первомайської РВА Сергій Саковський, спрацювала ППО і збита ракета впала орієнтовно на межі з Кіровоградською областю.
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Раніше повідомлялося, що снайпер Сил спеціальних операцій сам ліквідував цілу групу російських окупантів. Український військовий був у засідці, коли побачив на дорозі загарбників. Він вичекав, коли вони усі зіб’ються докупи, а тоді знищив їх по одному.
Нагадаємо, у ніч на 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селищу міського типу Білгород-Дністровського району Одеської області. Загинули 14 людей і постраждали ще 30 осіб, зокрема і троє дітей.
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