У Києві знайдений мертвим відомий екссуддя Зінченко

Більш детальні подробиці цього інциденту, на даний момент, відсутні.

За словами адвоката Зінченка Лариси Криворучко, чоловік був застрелений.

"Це сталося в четвер, 18 листопада. Шевченківський район, вулиця Лук'янівська. Попередньо, йшло як самогубство", - процитувало видання Українські Новини джерело в поліції.

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