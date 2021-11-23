У Києві знайдений мертвим відомий екссуддя Зінченко

За словами адвоката Зінченка Лариси Криворучко, чоловік був застрелений.
Колишнього суддю Солом'янського районного суду Києва Сергія Зінченка виявили мертвим 18 листопада.
"Це сталося в четвер, 18 листопада. Шевченківський район, вулиця Лук'янівська. Попередньо, йшло як самогубство", - процитувало видання Українські Новини джерело в поліції.
За словами адвоката Зінченка Лариси Криворучко, чоловік був застрелений.
"Трагічна новина: застрелили клієнта - екссуддю Солом'янського районного суду м. Києва Зінченка Сергія Володимировича", - написала Криворучко у Facebook.
Більш детальні подробиці цього інциденту, на даний момент, відсутні.
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Автор: Марія Тупік