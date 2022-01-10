У Дніпрі водій помер просто за кермом маршрутки з пасажирами

Перед тим, як знепритомніти, він встиг екстрено загальмувати.
У Дніпрі 54-річний водій маршрутки помер за кермом. У салоні в цей час перебували пасажири.
Чоловіку раптово стало зле, і він знепритомнів, пише "Репортер".
Трагедія сталася на вулиці Виробничій. Як розповіли пасажири, водію раптом стало погано під час руху транспортного засобу. Він встиг здійснити екстрене гальмування, а після цього знепритомнів.
Свідки цієї події викликали швидку допомогу, проте медики вже нічим не могли зарадити – вони тільки констатували смерть.
Що стало причиною смерті чоловіка, встановить експертиза.
Нагадаємо, раніше у Кропивницькому водій маршрутного мікроавтобуса помер прямо за кермом. Йому стало погано під час руху. Він з'їхав на узбіччя і врізався дерево.
Також раніше у Львові під час руху раптово помер водій маршрутки. 55-річному водієві стало погано. Через те, що водій втратив свідомість, автобус з пасажирами виїхав на тротуар і врізався в кілька металевих стовпчиків.
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