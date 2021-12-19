У Дніпрі 19-річний хлопець по-звірячому розправився зі своїм батьком

Син убив власного батька і пішов гуляти / pixabay

У Дніпрі 19-річний хлопець побив до смерті свого батька. Все сталося через конфлікт. Але його причина невідома. Чоловіки всю ніч розпивали алкоголь.

Як повідомляє "Дніпро Оперативний", про те, що трапилося в поліцію повідомила дружина загиблого. Весь цей час вона перебувала в сусідній кімнаті.

"Близько 8-ї ранку вона почула крики і сварку між батьком і сином, а потім звуки бійки. Через 10 хвилин все стихло. Жінка не відразу вийшла подивитися, що сталося, так як була налякана конфліктом", – сказано в повідомленні.

Також відомо, що свідок вбивства перетягнув тіло загиблого з кухні в коридор, а поліцію викликала тільки через півгодини. Син-вбивця тим часом одягнувся і пішов у невідомому напрямку.

Медики намагалися реанімувати чоловіка, але їм це не вдалося. Вони тільки констатували смерть.

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Жінка зателефонувала синові загиблого і домовилася про зустріч біля під'їзду. Таким чином затримали поліцейські.

Нагадаємо, у Києві копи затримали жінку, яка вчинила жахливий вчинок. Вона власноруч задушила ременем свою дочку. 24-річна вбивця особисто зізналася у скоєному так, як медики, які приїхали за викликом, констатували смерть 2-річної дівчинки через удушення ременем.

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