УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У центрі Києва провалився асфальт – під ним виявили історичну пам’ятку

18 грудня 2021, 08:29

На місці обвалу утворилася триметрова яма.

У Києві виявили історичну пам’ятку на місці обвалу асфальту / Facebook Tymur Bobrovskyy

У столиці на вулиці Мала Житомирська, 16/3, що неподалік від Майдану Незалежності, провалився асфальт.

Утворена яма "оголила" підвал садиби ХІХ – початку XX століття, повідомив у Facebook археолог Тимур Бобровський.

Як видно зі світлини, яку оприлюднив археолог, обвал утворив триметрову яму, довжина якої становить також приблизно три метри.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поки що невідомо, що могло стати причиною обвалу.

Реклама

Випадки, коли провалюється асфальт, для Києва не в новинку. Так, раніше такий випадок стався на бульварі Шевченка. Рух обмежили двома смугами, третя – лишилася відкрита для транспорту.

Також раніше повідомлялося про провал асфальтового покриття на проспекті Алішера Навої. Через це було перекрито рух транспорту від бульвару Перова в напрямку вулиці Райдужна.

Вас також може зацікавити:

viber
новини Києва археолог новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У центрі Києва провалився асфальт – під ним виявили історичну пам’ятку». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 17 грудня 2021: Близнюкам – вороги, Ракам – велика удача, Терезам - втратиГороскоп на сьогодні 17 грудня 2021: Близнюкам – вороги, Ракам – велика удача, Терезам - втрати Найгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний ТигрНайгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний Тигр Різке похолодання до -23°: українці дізналися, де і коли чекати морозівРізке похолодання до -23°: українці дізналися, де і коли чекати морозів Гороскоп на 2022 рік для Раків: радикальні рішення, відпочинок за кордоном і здійснення бажаньГороскоп на 2022 рік для Раків: радикальні рішення, відпочинок за кордоном і здійснення бажань Місячний календар на січень 2022: найкращі дні місяцяМісячний календар на січень 2022: найкращі дні місяця
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
09:09

США розширять військову допомогу Збройним силам України – Білий дім

08:46

Артур Логай розкрив подробиці свого першого сексуального досвідуВідео

08:30

Коронавірус в Україні 18 грудня: виявлено 7,5 тис. нових хворих і 288 смертей за добуВідео

08:29

У центрі Києва провалився асфальт – під ним виявили історичну пам’ятку

08:05

Гороскоп на 2022 рік для Стрільця: здійснення бажань і доленосна зустрічВідео

Реклама
08:04

Вікторія Смеюха не встигла зловити пишні груди, що вислизнули з звабливого декольте

07:47

Косоворотка вбила тільняшку і хоче те саме зробити з вишиванкоюПогляд

07:43

Відмирали органи: чоловіка з рідкісним у світі ускладненням коронавірусу врятували на Львівщині

07:30

Гороскоп на сьогодні 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - грошіВідео

07:10

Заклик Байдена до Путіна і тиск Москви на Київ: Росія стягує війська до кордонів УкраїниВідео

06:50

Астролог назвав знаки, на голову яких в 2022 році зваляться найсуворіші випробування

06:47

Ставка Путіна і поступки Заходу: у Росії назвали сценарій Москви після діалогу з БайденомВідео

06:28

Ілюстрація "хотєлок" КремляПогляд

06:03

Найгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколоФотоВідео

05:39

Легендарний салат Цезар на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимВідео

05:28

Угода Байдена та Путіна і ризик капітуляції Заходу перед РФ: експерт закликав Україну до дійВідео

05:02

Україну заморозить арктичний холод: де і коли чекати холодригуВідео

04:38

Який продукт стає краще після довгого зберігання в холодильнику - дослідження

04:22

Слабкість Заходу чи криза в Україні: експерт пояснив, що може підштовхнути Росію до нападу

04:01

На українських АЗС впали ціни на бензин і ДПВідео

Реклама
03:37

Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти капустуВідео

03:15

Місячний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Овнам - обман, Ракам - недруги, Козерогам - удача у всьомуВідео

02:45

Як швидко симптоми "Омікрону" проявляються після зараження, пояснили у ВООЗВідео

02:13

Ціни на товари злетять: українцям назвали причинуВідео

01:44

Вчені знайшли зв'язок між фізкультурою і уповільненим старінням

01:16

Чи потрібно пити вітаміни у пігулках - відповідь доктора КомаровськогоВідео

00:51

Прикмети на 18 грудня: що не можна робити в Савін день і як не потрапити в бідуВідео

17 грудня, п'ятниця
23:52

Втеча дубль 2: після сутички з ДБР Порошенко полетів "у теплі краї"Відео

23:31

"Укрзалізниця" ввела додаткові рейси: куди можна поїхати на новорічні святаВідео

23:30

США та Німеччина досягли угоди щодо ПП-2: доля труби Газпрому відтепер залежить від УкраїниВідео

23:17

На Львівщині обвалилася шахта: є жертви

22:52

У Вінниці головний приз у конкурсі для вакцинованих дістався синові судді: хлопець виграв ToyotaВідео

22:39

У Байдена зробили заяву про неготовність Путіна до військового вторгнення в Україну

22:30

У Польщі хворіти не можна: український заробітчанин розповів про гіркий досвід лікуванняВідео

21:49

Головне - сало: Тищенко розповів, хто для нього справжній українецьВідео

21:39

Дві вимоги США щодо Донбассу: у Байдена поставлять умову Росії щодо "угоди" – BloombergВідео

21:20

У роботі ПриватБанку стався збій: клієнти втратили гроші

21:04

Відповідь за НАТО: Україна висунула Кремлю жорсткий ультиматумВідео

20:40

Злякався повістки: з'явилося відео, як Порошенко втік від ДБРВідео

20:37

Збреше, і оком не моргне: топ-4 найбільш брехливих знака зодіаку

Реклама
20:30

Які продукти покращують роботу кишечника - відповідь вчених

20:19

Газова криза у Європі і постачання вугілля: Шмигаль зробив заяву про опалювальний сезон в УкраїніВідео

19:56

Пєсков розповів, хто прийде на місце ПутінаВідео

19:47

Конкурс краси "Міс світу" скасували через COVID-спалах серед учасницьВідео

19:37

Біди, нещастя, непередбачені витрати: названі найнебезпечніші дні 2022 року

19:30

Дрібний ростовський хабарник спалив всю конторуПогляд

19:20

В Україні стрибок валюти: гривня помітно слабшаєВідео

19:19

Атака військами на Україну і відключення SWIFT: в ЄС поставили Москві жорстку умовуВідео

19:11

Зірка Жіночого Кварталу в зухвалому вбранні засвітила оголені сідниці

18:56

Згоріли 10 автомобілів "швидкої": на Донеччині сталася пожежа у медзакладі

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти