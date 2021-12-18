У центрі Києва провалився асфальт – під ним виявили історичну пам’ятку

У Києві виявили історичну пам’ятку на місці обвалу асфальту / Facebook Tymur Bobrovskyy

У столиці на вулиці Мала Житомирська, 16/3, що неподалік від Майдану Незалежності, провалився асфальт.

Утворена яма "оголила" підвал садиби ХІХ – початку XX століття, повідомив у Facebook археолог Тимур Бобровський.

Як видно зі світлини, яку оприлюднив археолог, обвал утворив триметрову яму, довжина якої становить також приблизно три метри.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поки що невідомо, що могло стати причиною обвалу.

Реклама

Випадки, коли провалюється асфальт, для Києва не в новинку. Так, раніше такий випадок стався на бульварі Шевченка. Рух обмежили двома смугами, третя – лишилася відкрита для транспорту.

Також раніше повідомлялося про провал асфальтового покриття на проспекті Алішера Навої. Через це було перекрито рух транспорту від бульвару Перова в напрямку вулиці Райдужна.

Вас також може зацікавити: