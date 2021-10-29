У Києві посеред дороги провалився асфальт: які вулиці перекриті

У Києві на дорозі провалився асфальт / Нацполіція

Сьогодні на Лівому березі Києва прям на дорозі провалився асфальт - через це було перекрито рух транспорту від бульвару Перова в напрямку вулиці Райдужна.

Провал асфальту стався на проспекті Алішера Навої, повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

"Провал асфальтового покриття на проспекті Алішера Навої. Перекрито рух від бульвару Перова в напрямку вулиці Райдужна", - йдеться в повідомленні.

Раніше Главред повідомляв про те, що в Києві вантажівка провалилася під землю на Арсенальній площі. Причому її нещодавно відреставрували і облаштували новий фонтан. Два лівих колеса транспортного засобу пішли під плитку - через що машину перекосило на лівий бік.

Нагадаємо, раніше короткочасні, але найпотужніші зливи стали причиною утворення величезного провалу асфальту у самому центрі Києва-рух по вулиці Кловський узвіз (Печерський район) виявилася в результаті ускладнено.