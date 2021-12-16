У центрі Києва провалився асфальт, є ризик повторного обвалу, рух обмежено

​​​​​На бульварі Шевченка в Києві провалився асфальт / Фото kyivcity.gov.ua

У Києві на бульварі Шевченка стався провал асфальту. Через падіння тиску у водопроводі існує небезпека повторного обвалу асфальтного покриття. Рух транспорту обмежено в напрямку Бессарабської площі.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, щоби запобігти подальшим аваріям, фахівці Київводоканалу мінятимуть частину трубопроводу.

Зараз на бульварі Шевченка рух обмежено по двох смугах, третя - відкрита для транспорту. Місце провалу асфальту огороджено. Залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду.

Пошкодження виникло на чавунному трубопроводі діаметром 150 мм, який був побудований ще в 1956 році. Причиною аварії є зношеність водопровідної мережі та велике навантаження на неї.

Як повідомляв Главред, в жовтні на Лівому березі Києва на проспекті Алішера Навої провалився асфальт - через це було перекрито рух транспорту від бульвару Перова в напрямку вулиці Райдужна.

Раніше в Києві вантажівка провалилася під землю на Арсенальній площі. Причому її нещодавно відреставрували та облаштували новий фонтан. Два лівих колеса транспортного засобу пішли під плитку, внаслідок чого автівку перекосило на лівий бік.

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