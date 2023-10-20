У Криму потужні вибухи, над Джанкоєм – дим: окупанти скаржаться на масову ракетну атаку

У різних частинах тимчасово окупованого Криму ввечері у п’ятницю, 20 жовтня, пролунали потужні вибухи. Їх чули місцеві жителі, про що повідомляється у місцевих пабліках.
Зокрема, чотири вибухи відбулися у місті Джанкой на півночі Кримського півострова. Про це повідомили партизани руху "Атеш". Вони зазначають, що, можливо, у місті були прильоти.
"Джанкой 4 вибухи. Схоже, що влучило куди треба", – йдеться у повідомленні.відео дня
В "Атеш" уточнили, що отримали таку інформацію від свого агента.
У той же час у проросійських пропагандистських пабліках почали скиглити про те, що по Криму та окупованій частині півдня України нібито було випущено від 10 до 15 ракет. При цьому у традиціях російської пропаганди такі пабліки повідомляють, нібито російські загарбники "успішно відбили атаку", і кажуть про "хорошу роботу російського ППО".
Також повідомлялося, що окупанти закривали Керченський міст для автомобільного транспорту через ракетну небезпеку.
Вибухи у Криму
Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня в Криму пролунали вибухи. Жителі тимчасово окупованого півострова повідомляли про сильні вибухи в Євпаторії, поблизу Заозерного і в районі села Ромашкіно.
Також ввечері 18 жовтня повідомлялося, що у Севастополі жорсткий "приліт", в небо піднявся стовп диму. За попередніми даними, вибух прогримів в районі селища Сахарна Головка. У мережі розлетілися фото і відео з місця "прильоту".
Нагадаємо, у ГУР назвали "жирні" цілі для БПЛА і ракет у Криму. Україна продовжить бити по логістиці і потужностях ворога у Криму у межах плану щодо розриву "сухопутного" коридору РФ до цієї зими, зазначив представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький.
Читайте також:
- У кількох областях буде +4, а в деяких +29, налетять грози: погода в Україні на вихідні
- "РФ хоче все масштабувати": експерт сказав, скільки ще зможе воювати Росія
- Gepard, дрони і не тільки: Німеччина передала Україні потужний пакет допомоги