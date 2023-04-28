Україну струснув землетрус: де була загроза

Україна знаходиться у сейсмоактивному поясі, який постійно генерує підземні поштовхи різної магнітуди.

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Україну сколихнув землетрус / фото: https://ua.depositphotos.com, Google-карти

Вчора, 27 квітня, в Україні стався землетрус, який можна було відчути в приміщеннях на верхніх поверхах.

Як зазначається, землетрус зареєстровано за 7 кілометрів на захід від міста Яремче, що на Івано-Франківщині. Його магнітуда становила 2,2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"За класифікацією землетрус відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

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Землетрус зареєстрували поблизу Яремче / скріншот: Google-карти

Нагадаємо, що Україна знаходиться в тому ж сейсмоактивному поясі, що і Туреччина. Цей сейсмоактивний пояс постійно генерує підземні поштовхи. Рано чи пізно землетруси торкнуться всієї території України. Найпотужніші поштовхи з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера можливі на південному заході.

Варто зазначити, що в Україні можуть бути сильні землетруси. Не всі будівлі зможуть встояти під час таких підземних поштовхів, розповів експерт з будівництва. Найуразливішим він називає Одеський регіон.

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