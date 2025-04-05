Українська команда вийшла до фіналу найбільшого у світі конкурсу судових дебатів

Світовий раунд 2025 року White & Case Jessup International пройшов з 29 березня по 5 квітня 2025 року у Вашингтоні.

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Українська команда вперше в історії вийшла до фіналу Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Вперше за всю історію участі у світовому раунді змагань з міжнародного права Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition українська команда студентів-правників з Національного-університету "Києво-Могилянська Академія" вийшла в фінал.

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition - це найбільший у світі конкурс судових дебатів, в якому беруть участь представники близько 700 правничих шкіл зі 100 країн та юрисдикцій. Змагання є моделюванням вигаданого спору між країнами в Міжнародному суді ООН, судовому органі Організації Об'єднаних Націй. Від кожної школи може брати участь одна команда. Команди готують усні та письмові промови, аргументуючи позицію заявника та відповідача у справі. Українські вищі навчальні заклади також регулярно беруть участь у цих змаганнях.

Світовий раунд 2025 року White & Case Jessup International пройшов з 29 березня по 5 квітня 2025 року у Вашингтоні, округ Колумбія. В ньому брало участь близько 160 команд. Фіналістами стали команди України та Сінгапуру.

відео дня

Склад команди - Богдана Ярута, Анастасія Шашкевич, Влад Левчук, Влад Михальченко. Тренери – Марія Столбова, Максим Дворовий, Кетеван Бежанішвілі (Грузія).

Троє з учасників і одна тренерка у 2024 році виграли Telders International Law Moot Court Competition – найпрестижніший конкурс європейських судових дебатів з міжнародного публічного права, які проводяться Лейденським університетом у Гаазі, Нідерланди.

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