Україна закупила вакцину від неіснуючої епідемії на 30 мільйонів

Винуватцям вже повідомили підозру / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Україні закупили вакцину від епідемії ящура, якої насправді не було. Бюджет держави втратив десятки мільйонів.

Закупівлі препаратів два роки тому проводили екс-чиновники Держспоживслужби, розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як встановило досудове розслідування, посадові особи Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів були у змові з представниками приватного товариства, що займається поставками вакцин. Вони розробили та реалізували незаконну схему закупівлі за завищеною вартістю вакцини проти ящура.

Матеріали слідства свідчать про те, що закуплена на гроші держави вакцина не була зареєстрована в Україні. Таким чином, її не змогли б використати навіть якби в Україні була епідемія. Тепер вона підлягає утилізації.

читайте такожБустерна COVID-вакцинація стартує після щеплення 60% українців - Ляшко"Згідно з висновком експертів, розмір збитку, нанесеного державному бюджету України в результаті перерахування грошових коштів на користь постачальника вакцини становить близько 30 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що зараз вирішується питання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу. Також у рамках провадження правоохоронці провели обшуки за адресами проживання причетних осіб та у службових приміщеннях Держпродспоживслужби. За результатами проведених слідчих дій буде дана правова оцінка діям інших учасників злочинної схеми.

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