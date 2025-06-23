Дивні предмети та символіка: що знаходять із тілами військових після репатріації

Правоохоронці працюють над ідентифікацією тіл, переданих Росією.

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Що знаходять правоохоронці на тілах, які передає Росія / Колаж: Главред, фото: Нацполіція України, скріншоти з РБК-Україна

Що повідомили в поліції:

Під час огляду тіл, які передали росіяни, поліція знайшла російську символіку

Росія передала Україні щонайменше 20 тіл своїх військових

Країна-агресорка Росія передала Україні понад 6 тисяч тіл загиблих військових в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Правоохоронці вже почали працювати із цими тілами і знаходять разом з ними досить дивні речі.

Про це, як передає РБК-Україна, під час брифінгу повідомив перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, працівники поліції виявляють предмети, які вказують на приналежність тіл до військових армії РФ.

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Мова йде про такі речі та документи, як жетони, військові квитки, паспорти, банківські картки та форму. Цуцкірідзе також зазначив, що правоохоронці знаходять індивідуальні татуювання на тілах, що вказують на приналежність до ворога.

Станом на сьогодні вже є 20 підтверджених фактів того, що РФ передала Україні тіла своїх військових під час репатріацій у 2025 році. Крім цього велику кількість тіл передають без тих чи інших знаків, а під час ДНК експертизи з'ясовується, що співпадінь з тілами немає. Це також дає змогу говорити, що тіла можуть належати росіяним.

"Ми в обов'язковому порядку беремо з цих тіл ДНК і відповідно призначаємо для порівняння в наших базах. Зважаючи, що ми тільки почали цю роботу, прогнозую, що ця кількість буде прогресувати", - додав Максим Цуцкірідзе.

Крім цього у поліції зазначають, що загальний стан отриманих Україною тіл жахливий і непоодинокими випадками є те, що в одному мішку РФ може передавати тіла від різних загиблих осіб.

Обмін тілами загиблих - останні новини по темі

Нещодавно очільник МВС Клименко заявив, що Україні знадобиться щонайменше 13–14 місяців для ідентифікації тіл загиблих військових, переданих Росією в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Напередодні також Главред писав, що Україні вдалося повернути тіла воїнів, які загинули на шести напрямках: у Курській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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Хто такий Максим Цуцкірідзе? Максим Цуцкірідзе — генерал поліції 3-го рангу, перший заступник Голови Національної поліції України — начальник Головного слідчого управління. Доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор, пише Вікіпедія.

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