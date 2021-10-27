Україна пропонує "Газпрому" газовий контракт на 15 років: у РФ дають "задню"

Глава компанії "Оператор ГТС України" розповів подробиці / УНІАН

В Україні готові підписати з російським "Газпромом" новий контракт тривалістю 10-15 років на транзит газу до Європи.

Як розповів глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю "ТСН", у РФ не відповідають на пропозиції України.

"Ми наполегливо пропонуємо, якщо є зацікавленість американської та німецької сторін, вже зараз продовжити транзитний контракт – не чекаючи 2024 року. Можливість є. Хоч сьогодні ми готові підписати контракт на наступні 10-15 років з обсягами транзиту не менше 45 млрд куб. м газу на рік", - пояснив Макогон.

Глава компанії "Оператор ГТС України" також зазначив, що РФ навіть знизила фізичний транзит до Європи, а Україна щомісяця пропонує додаткові потужності для транспортування блакитного палива.

читайте такожКулеба розповів, що чекає РФ після зупинки транзиту газу через Україну"З 1 жовтня вони навіть знизили фізичний транзит до Європи на 25 млн куб. м на день. Це означає, що вони платять нам за 109 млн куб м, а транзитують фактично 85 млн куб м. І чисто математично можна підрахувати, що до кінця опалювального сезону, тобто, до травня, вони недопоставили в Європу близько 5 млрд куб. м газу", - пояснив Макогон.

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Чому Газпром недодає газ Європі?

У Нафтогазі вважають, що Газпром шантажує Європу питанням газу. За словами керівника Української Державної компанії Юрія Вітренка, Росія на цей рік забронювала менше поставок газу шляхом ГТС України, а зараз і зовсім відкрито ставить ультиматум ЄС: або дешевий газ і робота СП-2, або проблеми з поставками газу через українську трубу і дефіцит палива.