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Зеленський запропонував РФ "газову" угоду: у Кабміні розповіли, як від цього виграє Україна

23 жовтня 2021, 15:46

Володимир Зеленський запропонував знижку в 50% на прокачування газу в Європу.

Зеленський
Пропозиція може вдарити по газових амбіціях Кремля / Фото president.gov.ua

Знижка в 50% на прокачування газу в Європу, яку Україна запропонувала Росії, посилить енергетичну безпеку країни.

Як розповіла радник міністра енергетики Олена Зеркаль, ця пропозиція – повністю безпрограшна для України, пише zn.ua.

"Якщо Путін прийме пропозицію України, наша газотранспортна мережа покаже, наскільки вона може захистити Європу в найближчі 20 років, коли газ буде працювати "перехідним" паливом від вугілля до енергії сонця, вітру або водню. Якщо ні - доведе, що Москва використовує газ як зброю. Це посилить позиції України в боротьбі проти запуску "Північного потоку-2", – пояснила Зеркаль.

Радник міністра підкреслила, що пропозиція стосується тільки додаткових обсягів газу, ціни на прокачування за чинним контрактом ніхто не збирається міняти. Адже попри кризу Росія використовує українську газотранспортну мережу лише на третину.

читайте такожГаз як зброя Путіна і криза в Європі: в ЄС закликали до блокади запуску Північного потоку-2"Збільшення поставок через українську трубу - наш спільний з Європою інтерес. Саме тому Росія не хоче цього робити. Адже на континенті сьогодні - газова війна", - додає радник міністра.

Що ми пропонуємо Росії

Офіційний Київ пропонує Москві 50% знижку на транспортування газу до Європи шляхом української газотранспортної системи. Йдеться про можливі додаткові поставки газу понад ті 40 мільярдів кубометрів палива, які зафіксовані в чинному до 2024 року договорі двох країн.

Зазначимо, що ринок газу в Євросоюзі з початку серпня перебуває в глибокій затяжній кризі. Ціна на газ в Європі стрімко зростала і регулярно досягала рекордних показників. Зокрема, 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива і зовсім досягла позначки в 1924 долари.

Автор: Сергій Кущ
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газ транзит газу Олена Зеркаль
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