Потрібен інший підхід: військовий розповів, як можна перемогти Росію

Російській армії вдається просуватися завдяки великій кількості особового складу, техніки та озброєння, каже командир.

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Військовий розповів, як можна перемогти Росію / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот з відео

Україна не може перемогти тактикою малої радянської армії проти великої радянської армії Росії — про це вже говорилося неодноразово. Треба зовсім інший підхід. Про це заявив командир 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону 3 ОШБр на позивний "Тоха" в інтерв’ю TSN.ua.

Він підкреслив, що російській армії вдається просуватися завдяки великій кількості особового складу, техніки та озброєння. Втім тактика незмінна.

"В цілому в них нічого не змінюється. У них багато особового складу, техніки. Вона не така якісна, як західні зразки, артилерія та все інше. Просто в них його багато. І тактика дуже проста: вони обирають певну ділянку фронту, починають туди давити, стирають. Не вийшло — переключились на іншу ділянку фронту і починають давити. Тобто вони точково давлять, бачать, що "пролазить" і починають накопичувати особовий склад, техніку, перекидають війська. До речі, це в них виходить гарно", — підкреслює військовий. відео дня

За його словами, щоб перемогти Росію у війні потрібен інший підхід та кадрові зміни в армії.

"Якраз через відповідальність керівних осіб. Ставити на посади людей, які дійсно пройшли бойовий шлях і розуміють, що потрібно робити. Тому що сидячи в кабінеті ти не придумаєш, як перемогти ворога. Треба якісь кадрові зміни сто відсотків", — наголосив "Тоха".

Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Українські захисники продовжують утримувати оборону. У місті Покровськ Донецької області триває евакуація, закривають відділення банків, а також вводять обмеження на пересування містом.

Також відомо, що російські окупанти проводять безперервні наступальні операції на Торецькому напрямку намагаючись окупувати місто Торецьк, що на Донеччині.

Крім того, військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що метою російської окупаційної армії є не захоплення міста Покровськ на Донеччині, а подальший рух на Костянтинівку.

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