Україна виявилася однією із найбільш непитущих країн Європи: що може занижувати показники

Україна виявилася однією з найбільш непитущих країн Європи / blog.nebula.org

Україна посіла 35 місце серед 39 країн Європи за рівнем споживання алкоголю, повідомляти пресслужба Рахункової палати.

"8,6 л алкоголю щорічно випиває кожен українець у віці від 15 років, підрахувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Однак, як виявилося, ми не така вже й питуща нація. Серед 39 європейських країн, які досліджувалися, Україна займає 35 місце", - сказано в повідомленні.

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Як припустили в Рахунковій палаті, істотно занижувати показники може невраховане споживання нелегально виробленого і ввезеного алкоголю.

"Фахівці Рахункової палати виявили, що Мінекономіки, податкова і митниця недостатньо аналізували обсяги нелегального виробництва та імпорту в Україну спиртного. Його частка, за оцінками експертів, може становити від третини до половини спожитого обсягу, залежно від виду алкогольної продукції", - додали в Рахунковій палаті.

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Також все ще належним чином законодавчо не врегульовано питання торгівлі алкогольними напоями через Інтернет.

"Неможливо достовірно визначити вік покупця, а значить, є ризики продажу алкоголю неповнолітнім", - резюмували в Рахунковій палаті.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли харчову добавку - "вбивцю" похмілля. Виявляється, звичайна харчова добавка може "вбити" похмілля чи не наповал.

Також були названі 5 найкращих способів запобігти похмілля. Є стратегії, які люди можуть використовувати, поки п'ють спиртні напої. Ті допоможуть їм уникнути похмілля.

Пізніше вчені з Університету Глазго встановили - вживання вина замість пива або будь-яких міцних спиртних напоїв дає корисний ефект для організму.

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