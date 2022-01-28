УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна виявилася однією із найбільш непитущих країн Європи: що може занижувати показники

28 січня 2022, 02:22

Як припустили в Рахунковій палаті, істотно занижувати показники може невраховане споживання нелегально виробленого і ввезеного алкоголю.

Алкоголь
Україна виявилася однією з найбільш непитущих країн Європи / blog.nebula.org

Україна посіла 35 місце серед 39 країн Європи за рівнем споживання алкоголю, повідомляти пресслужба Рахункової палати.

"8,6 л алкоголю щорічно випиває кожен українець у віці від 15 років, підрахувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Однак, як виявилося, ми не така вже й питуща нація. Серед 39 європейських країн, які досліджувалися, Україна займає 35 місце", - сказано в повідомленні.

читайте такожНазвано п'ять головних симптомів пошкодження печінки алкоголем

Як припустили в Рахунковій палаті, істотно занижувати показники може невраховане споживання нелегально виробленого і ввезеного алкоголю.

"Фахівці Рахункової палати виявили, що Мінекономіки, податкова і митниця недостатньо аналізували обсяги нелегального виробництва та імпорту в Україну спиртного. Його частка, за оцінками експертів, може становити від третини до половини спожитого обсягу, залежно від виду алкогольної продукції", - додали в Рахунковій палаті.

Реклама

Також все ще належним чином законодавчо не врегульовано питання торгівлі алкогольними напоями через Інтернет.

"Неможливо достовірно визначити вік покупця, а значить, є ризики продажу алкоголю неповнолітнім", - резюмували в Рахунковій палаті.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли харчову добавку - "вбивцю" похмілля. Виявляється, звичайна харчова добавка може "вбити" похмілля чи не наповал.

Також були названі 5 найкращих способів запобігти похмілля. Є стратегії, які люди можуть використовувати, поки п'ють спиртні напої. Ті допоможуть їм уникнути похмілля.

Пізніше вчені з Університету Глазго встановили - вживання вина замість пива або будь-яких міцних спиртних напоїв дає корисний ефект для організму.

Читайте також:

viber
Рахункова палата новини України алкоголь
Зараз ви переглядаєте новину «Україна виявилася однією із найбільш непитущих країн Європи: що може занижувати показники». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумерангаГороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумеранга Дзеркальні дати 2022 року: які дні принесуть удачу і здійснення бажаньДзеркальні дати 2022 року: які дні принесуть удачу і здійснення бажань Достаток і грошове благополуччя: знаки, яких в 2022 році неприємності обійдуть стороноюДостаток і грошове благополуччя: знаки, яких в 2022 році неприємності обійдуть стороною Зваблива Надія Мейхер показала голі груди та пружні стегна в ліжкуЗваблива Надія Мейхер показала голі груди та пружні стегна в ліжку Смачні картопляні млинці на Масляну 2022: готувати дуже швидкоСмачні картопляні млинці на Масляну 2022: готувати дуже швидко
02:22

Україна виявилася однією із найбільш непитущих країн Європи: що може занижувати показники

02:13

Долар проб'є нову висоту: з'явився прогноз різкої девальвації гривніВідео

01:23

Хірург розповів, чи робили пластичні операції перші леді Порошенко і Зеленська

01:17

Як Марина Хлєбникова виглядає після пожежі і пластики - співачку зняли на приховану камеруВідео

00:51

Прикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:42

Чому потрібно регулярно їсти грейпфрут - відповідь дієтолога

00:07

Гороскоп на сьогодні, 28 січня 2022: Левам – неймовірні зміни, Рибам - плітки заздрісниківВідео

00:00

У Києві за вечір сталося відразу дві стрілянини: перші подробиці

27 січня, четвер
23:30

Родинам загиблих у Дніпрі військових сплатять компенсації та оплатять похоронВідео

23:24

Які речі-вампіри крадуть ваше щастя: що не можна залишати в спальніВідео

23:10

Байден поспілкувався із Зеленським: обговорили деескалацію та фінансову допомогу

23:05

Яка спеція може "розігнати" роботу кишківника - коментар нутриціолога

22:33

На Чернігівщині пішов з молотка пам'ятник Леніну: скільки за нього виторгували

22:26

У МЗС різко відповіли Німеччині про вступ України до НАТОВідео

21:54

Україну завалить снігом: погода до кінця січня буде морозноюВідео

21:13

У МВС розповіли нові подробиці розстрілу військових у ДніпріВідео

21:00

Про вступ України до НАТО поки не йдеться - МЗС НімеччиниВідео

20:49

Ціни на бензин будуть захмарними: коли чекати подорожчанняВідео

20:40

Кривава стрілянина в Дніпрі: командувач Нацгвардії подав у відставкуВідео

20:37

Це просто нестерпно: 4 знака зодіаку з найважчим характеромВідео

Реклама
20:24

Вчені знайшли нову неочевидну ознаку смерті у літніх людей

20:09

Побиття до смерті та самогубства: що передувало масовому розстрілу в ДніпріВідео

20:01

"Якби я вийшов у прямий ефір, або на Майдан": Данилко виправдався за виконання пісні про БандеруВідео

19:52

Марія Бурмака повідомила трагічну новину: загинув її колишній чоловік

19:49

Лікар назвала напій, який може спалювати небезпечний жир у животі

19:47

Як прибрати мішки під очима: 5 потужних засобів народної аптечки

19:30

До 60 тисяч на добу: названо терміни спалаху коронавірусу в УкраїніВідео

19:24

"Серйозна загроза": в Росії відреагували на можливу висилку посла з США

19:21

Майже 30 за долар: як сильно падатиме гривняПогляд

19:01

Білик робила пластику: хірург розповів, чому б не зважився "переробляти" обличчя співачки

18:38

Накинувся з пістолетом і жорстоко бив: під Дніпром по-звірячому зґвалтували дівчинкуВідео

18:13

Бійня на Південмаші: як все відбувалося і мотиви 20-річного нацгвардійця-вбивціВідео

18:07

Фінансова удача, достаток і благополуччя: названі самі грошові дні лютого 2022 за місячним календаремВідео

18:00

"Був ввічливим і чистюлею, але не тягне на жертву": все про солдата-строковика, який розстріляв товаришів по службіВідео

17:55

Світ навиворіт - новий сезон: названа дата прем'єриВідео

17:54

Зеленський терміново проведе розмову з Байденом: що обговорюватимутьВідео

17:26

Загрожує довічний термін: нацгвардійцю повідомили про підозруВідео

17:05

Гороскоп на лютий 2022 року для Раків: почнеться смуга везіння, астролог назвала датуВідео

17:03

Україна розраховує на фінансову підтримку від Франції

17:00

Прикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
16:58

"Чергове однооке фото": Галкін показав Аллу Пугачову з несподіваного ракурсу

16:47

Як прибрати неприємний запах в холодильнику народними засобами: 5 доступних помічників

16:42

Українців готують до нового локадуна: названо причини та терміниВідео

16:18

Який симптом поширеного раку проявляється після прийому їжі - відповідь вчених

16:11

"Військ стає все більше": Кулеба пояснив, чому Росія не наступає на УкраїнуВідео

16:08

Боксерка з модельною зовнішністю Авріл Маті відправила фанатів в нокаут ідеальним тілом в бікіні

15:51

Під 40 гривень за літр бензину: в Україні підскочили ціни на АЗСВідео

15:33

В Україну йде потужний циклон MarieВідео

15:31

Як зняти обручку з пальця: 7 швидких способів

15:22

"Вирішив, що він герой гри": жорстокості нацгвардійця, який убив товаришів в Дніпрі, знайшли поясненняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти