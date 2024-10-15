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Збитки на 8 мільярдів доларів: РФ пережила "чорний день" внаслідок роботи ЗСУ

Анна Косик
15 жовтня 2024, 20:02
719
Ворог зазнав серйозних втрат в артилерії, лише за одну добу українські сили знищили понад 80 артсистем.
Артилерия
ЗСУ вивели з ладу чимало ворожих САУ, гаубиць і гармат / Колаж: Главред, фото: Олексій Резніков, ОК "Захід"

Війська країни-агресора Росії зазнають великих втрат з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема з 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10373 артилерійські системи окупаційної армії РФ.

Як повідомляють у Міністерстві оборони України, ворогу довелося пережити і "чорний" день, коли лише за 22 вересня кількість артсистем в росіян завдяки зусиллям ЗСУ зменшилась на 81 одиницю.

"Зазначимо, що 1 артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Отже, впродовж 9 місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади", - йдеться в повідомленні.

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Вартість знищеної за останні 9 місяців артилерійської техніки противника у Міноборони оцінюють у щонайменше 8 мільярдів доларів США. Таким чином, виведені з ладу САУ, гаубиці та гармати РФ, можливо, є найдорожчим у світі металобрухтом.

"Витрати Росії на війну, загарбання чужої землі, вбивства українців могли бути направлені на вирішення внутрішніх соціальних питань. За 8 млрд доларів США, до прикладу, агресор міг би побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 об’єктів охорони здоров’я, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури", - підрахували у міністерстві.

Що таке Міністерство оборони України?

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

Втрати ворога за час повномасштабного вторгнення

Нагадаємо, що втрати армії РФ у війні в Україні катастрофічні, як і в людях, так і в техніці. Лише протягом тижня з 7 по 13 жовтня було уражено авіацію противника та майже 10 систем протиповітряної оборони.

Напередодні експерт із національної безпеки Іван Варченко зауважив, що втрати росіян наближаються до 1 300 осіб, які гинуть щодня в українській землі або повертаються каліками до себе на батьківщину.

Раніше стало відомо, що у вересні 2024 року середньодобові втрати російських окупаційних військ побили новий рекорд за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Попередній рекорд було зафіксовано в травні.

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війна в Україні ЗСУ САУ російське вторгнення
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