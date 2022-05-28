"Вбити українських дітей": Подоляк розповів, як Мединський проговорився про мету "спецоперації"

Росія довела, що є країною-варваром, що загрожує світовій безпеці. А варвара можна зупинити лише силою, заявив радник глави ОП.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова голови російської переговорної групи Володимира Мединського, який несподівано озвучив нову мету "військової операції" РФ - "врятувати рідну нам Україну і зберегти її для майбутнього наших [російських] дітей".
"Що в перекладі на російську мову, якою, до речі, погано володіють в Росії, означає: "Ми хочемо вбити українських дітей, захопити їхні міста і таким чином звільнити територію для наших (російських) дітей". Відверто, цинічно і з усією прямотою", - написав Подоляк у Telegram.
"Чи є ще питання про те, що саме хотів сказати пан Мединський про власних дітей, заради яких треба знищити іншу країну?", - зазначив радник голови ОП.
Подоляк додав, що Росія довела, що є країною-варваром, що загрожує світовій безпеці.
"А варвара можна зупинити тільки силою. І тільки разом. І зробити це ми повинні заради наших дітей. Таких відкритих, чистих, прогресивних, усміхнених світу. Інакше ... на світ чекають дуже темні часи", - резюмував він.
Як повідомляв Глвред, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк також заявив, що Україна воюватиме з Росією до переможного фіналу, оскільки у нас немає інших варіантів, а поразка в протистоянні з агресором буде дорого коштувати всьому світу.
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