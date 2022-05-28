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"Вбити українських дітей": Подоляк розповів, як Мединський проговорився про мету "спецоперації"

28 травня 2022, 12:23

Росія довела, що є країною-варваром, що загрожує світовій безпеці. А варвара можна зупинити лише силою, заявив радник глави ОП.

Мединський, Подоляк
Подоляк прокоментував слова Медінсокго про цілі "спецопереації" / Фото УНІАН

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова голови російської переговорної групи Володимира Мединського, який несподівано озвучив нову мету "військової операції" РФ - "врятувати рідну нам Україну і зберегти її для майбутнього наших [російських] дітей".

"Що в перекладі на російську мову, якою, до речі, погано володіють в Росії, означає: "Ми хочемо вбити українських дітей, захопити їхні міста і таким чином звільнити територію для наших (російських) дітей". Відверто, цинічно і з усією прямотою", - написав Подоляк у Telegram.

"Чи є ще питання про те, що саме хотів сказати пан Мединський про власних дітей, заради яких треба знищити іншу країну?", - зазначив радник голови ОП.

Подоляк додав, що Росія довела, що є країною-варваром, що загрожує світовій безпеці.

"А варвара можна зупинити тільки силою. І тільки разом. І зробити це ми повинні заради наших дітей. Таких відкритих, чистих, прогресивних, усміхнених світу. Інакше ... на світ чекають дуже темні часи", - резюмував він.

Як повідомляв Глвред, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк також заявив, що Україна воюватиме з Росією до переможного фіналу, оскільки у нас немає інших варіантів, а поразка в протистоянні з агресором буде дорого коштувати всьому світу.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Мединський Михайло Подоляк новини України
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