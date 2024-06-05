У Путіна почалася паніка: скільки триватиме наступ росіян - деталі від Жданова

За останні пару діб ЗСУ відпрацювали більше ніж в 30 районах зосередження особового складу і техніки ворога, наголошує Жданов.

https://glavred.net/ukraine/u-putina-nachalas-panika-zhdanov-rasskazal-skolko-prodlitsya-nastuplenie-rossiyan-10570706.html Посилання скопійоване

Вся окупована територія і частина території РФ - під вогневим контролем ЗСУ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Дозвіл західних країн використовувати їхню зброю на території Росії може значно вплинути на перебіг війни. Як відомо, тепер абсолютно вся окупована територія і частина території РФ - під вогневим контролем ЗСУ, каже військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що тепер нашим завданням буде просто перемелювання російської армії.

"У 2022 році наші партнери нам говорили, що ми маємо вийти на тисячу знищених окупантів на добу, інакше армія РФ зростатиме. І тільки восени 2023-го ми вийшли на цю цифру. Сьогодні ця цифра становить 1200-1300 осіб на добу і вона продовжує зростати. Крім того, у нас ще з'являться вогневі засоби, які діставатимуть до складів і скупчення техніки противника", - наголошує Жданов. відео дня

За його словами, за останні пару діб ЗСУ відпрацювали більше ніж в 30 районах зосередження особового складу і техніки ворога.

"Це говорить багато про що. Це говорить про те, що завтра на передній край нікому буде висуватися. Можливо, ще місяць російська армія зберігатиме наступальний темп, а через місяць їй доведеться сісти в глуху оборону. Ось чому Путін на всіх майданчиках кричить про необхідність припинення вогню і початку переговорного процесу. У Путіна прекрасно розуміють, що у них скоро скінчаться ресурси", - підкреслив військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні на фронті зберігається дуже складна ситуація. Російські окупанти намагаються наступати одразу на багатьох напрямках, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

В той же час, російські окупанти зазнають критичних втрат, які їм складно поповнювати. Більше того - у травні ЗСУ встановили новий рекорд зі знищення ворога.

Крім того, російські окупанти використовують колони бронетехніки для наступу на Часів Яр. Однак, всі спроби ворога наступати із застосуванням механізованої складової закінчуються безуспішно.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред