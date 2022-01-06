У президента після скандалу показали, як відбувалися зйомки новорічного привітання: відео

У Зеленського оприлюднили відео закадрових моментів зйомок новорічного привітання / Скріни з відео, колаж Главред

Після того, як розгорівся скандал навколо зйомок новорічного привітання президента, у Зеленського показали, як ці зйомки відбувалися.

Відповідне відео було оприлюднене у Telegram-каналі глави Української держави. У ньому можна побачити те, що лишилося за кадром привітання.

Відеоролик містить нарізку закадрових моментів. Так, у ролику можна побачити уривки спілкування Володимира Зеленського із запрошеними гостями. Зокрема, перед зйомкам президент запитав у присутніх, чи довго його чекали, адже він затримався. Також він подякував гостям за те, що вони прийняли запрошення.

"Дуже вдячний вам за те, що ви тут усі присутні. Це велика честь для нас", – зазначив глава держави.

Також до ролика додали частину з підсумками 2021 року для України у цифрах.

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Новорічне привітання президента Зеленського

Володимир Зеленський у відеопривітанні українців з Новим роком перебував в оточенні видатних громадян. За святковим столом зібралися Герої України, медики, вчителі, спортсмени та інші видатні діячі. У своєму зверненні глава держави подякував усім за їхню роботу. Президент підбив підсумки минулого року і побажав кожному українцю миру, здоров'я, благополуччя та щастя.

Скандал навколо новорічного привітання президента

Сержант ЗСУ Наталія Борисовська заявила про те, що відвідала зйомки новорічного привітання президента Володимира Зеленського за наказом. Як написала Борисовська в соцмережах, вона не могла не підкоритися наказу, бо є військовослужбовцем. Разом з тим дівчина пише, що не підтримує політичні погляди президента.

Як проходили зйомки також розповів професор з Чернівців Олег Ангельський, який брав у них участь. Він зазначив, що на зйомках не використовували алкоголь – гостям наливали солодку воду "Живчик". Доктор наук спростував звинувачення, які "гуляють" у мережі, що учасників не годували, адже на столах не було їжі. За його словами, їжа була в окремому приміщенні.

"Там не було застілля з алкоголем. На зйомках використовували газовану воду "Живчик". А годували нас в іншому місці, виносили канапки. Ніхто голодним не залишився", – наголосив науковець.

Він зазначив, що зйомки тривали три дні – з 24 до 29 грудня.

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