У Києві масштабна пожежа в екопарку "Осокорки": підозрюють підпал забудовника

Палає територія, яка сусідить зі, за словами активістів, незаконною забудовою Stolitsa Group.

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Масштабна пожежа у Києві - дивіться відео на Главреді / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, facebook.com/pototska

У Києві у вівторок, 5 березня, сталася масштабна пожежа на території екопарку "Осокорки". Місцеві активісти підозрюють підпал, вчинений забудовником Stolitsa Group.

Пожежу підтверджує КМДА. За даними чиновників, на відкритій території поблизу озера Тягле сталося загоряння травʼяного настилу та очерету.

На місці працюють рятувальники. Фахівці роблять усе, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу, переконують в адміністрації.

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Водночас робота ДСНС ускладнена тим, що шляхи під'їзду до осередків пожежі підтоплені.

Що таке екопарк "Осокорки" На території екопарку "Осокорки" є заплавні луки озера та молодий ліс. У вересні 2017 року його почали забудовувати: засипали протоки між озерами й установили шлагбаум. Землю на лівому березі віддали під висотки ще за часів головування Олександра Омельченка. Більшу частину однієї земельної ділянки займає озеро Небреж. Активісти блокують активну забудову цієї прибережної захисної смуги: вимагають скасувати дозволи на будівництво біля озер й визнати противоправним, скасувати рішення Київської міської ради про затвердження ДПТ (детального плану території) району Осокорки.

Вже була спроба підпалу

Киянка Надія Потоцька повідомила у Facebook, що напередодні вже була одна спроба підпалу території "Осокорок".

"Дивовижним чином палає сусідня земля, яка поряд із незаконною Stolitsa Group Владислави Молчанової. Якраз та земля, яку захищають активісти", - зауважила Потоцька.

Активісти звинувачують забудовницю у незаконному захопленні території - вже у період повномасштабного вторгнення.

"Вони незаконно перекрили доступ, будувались вночі і вдень. Частина природи знищена і забудована. Інша - палає в ці секунди", - зауважила киянка.

Чиновники звернулися до правоохоронців з проханням провести розслідування обставин пожежі та у випадку встановлення факту підпалу притягнути винних до відповідальності.

У Києві горить екопарк "Осокорки" - дивіться відео:

Главред писав, що у восьми кілометрах від Києва продавали замок в готичному стилі. У ньому є винний льох, шубна і гардеробна. Вартість особняка - 1 млн доларів. Територія маєтку площею 1,2 га землі багата зеленню. Сам замок розташований на 500 м кв. крім нього там є будиночок охорони з гаражем і підсобними приміщеннями площею 150 м кв., стайня на двох коней площею 120 м кв. і власний плац.

Крім того, у Києві можлива критична ситуація з мостом Метро. Для того, щоб визнати міст аварійним, треба провести експертизу, заявив експерт Олександр Сергієнко.

А ось експерт будівельної галузі, президент Національного експертно-будівельного альянсу України та групи компаній Win Еxperts Віктор Лещинський в інтервʼю Главреду розповів, чи вистоять будинки в сейсмонебезпечних зонах. За його словами, Київ розташований в неактивній сейсмічній зоні та на відносно стабільних ґрунтах.

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