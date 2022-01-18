Під Києвом продають замок в готичному стилі: йому ніколи не буде потрібен ремонт - фото

Замок в готичному стилі під Києвом / Facebook

У восьми кілометрах від Києва продають замок в готичному стилі. У ньому є винний льох, шубна і гардеробна. Вартість особняка - 1 млн доларів.

В оголошенні про продаж в Facebook відзначається, що дизайн замку виконаний таким чином, що в ньому ніколи не знадобиться ремонт.

Територія маєтку площею 1,2 га землі багата зеленню. Сам замок розташований на 500 м кв. крім нього там є будиночок охорони з гаражем і підсобними приміщеннями площею 150 м кв., стайня на двох коней площею 120 м кв. і власний плац.

Також там є озеро, альтанка і фонтанчик, фруктовий сад, Розарій.

читайте такожБудинок буде пахнути затишком: наймодніші шпалери в 2022 році"Що являє собою сам замок? Відкриваючи двері розкішного, величного і трохи таємничого замку, ми потрапляємо в середньовіччя... Нас зустрічають величаві 12-метрові стелі холу, антикварні меблі французького походження (які доставлялися в Україну кораблями). За оксамитовими портьєрами ховається багато кімнат, серед яких: їдальня, камінний зал, кабінет, бібліотека, господарські покої (з власною ванною кімнатою і гардеробною), телевізійна, винний льох, гостьова спальня, кухня, хозблок, шубна (гардеробна)", - сказано в оголошенні.

Реклама

У замку є дві тераси, а будь-яку з кімнат можна легко переробити в необхідну житлоплощу.

Нагадаэмо, у центрі Києва на вулиці Велика Житомирська продають елітну трирівневу квартиру-палаццо площею 330 квадратних метрів. В цілому квартира складається з п'яти кімнат, має три санвузли і балкон.

Також повідомлялося, що в 2021 році у Києві подорожчала вартість комерційних приміщень у житлових комплексах. Ціни зросли на 10-15%, а на деякі об'єкти "злетіли" і на 20%. Те ж саме стосується і цін на оренду.

Читайте також: