Трагедія на заводі: в Києві робітника розчавило верстатом

У ківі верстат придавив робітника / фото ДСНС

У середу, 9 лютого, на одному зі столичних комунальних підприємств по вулиці Будіндустрії загинув робітник, повідомляє пресслужба ДСНС Києва.

"9 лютого о 10: 50 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про те, що на території одного зі столичних комунальних підприємств по вул. Будіндустрії, 9-а в Голосіївському районі столиці загинула людина", - йдеться в повідомленні.

У цеху чоловіка привалило промисловим обладнанням, вагою близько 9 тонн. До місця виклику був направлений аварійно-рятувальний загін спеціального призначення.

Рятувальники за допомогою пневматичного інструменту витягли тіло загиблого з-під верстата. Всі обставини будуть встановлені правоохоронними органами.

Раніше Главред писав про те, що під Черкасами на підприємстві в селі Боровиця стався груповий нещасний випадок зі смертельним результатом із двома працівниками. Чоловіків виявили без ознак життя на роботі.

Також нагадаємо, в Дніпропетровській області в Павлограді стався страшний випадок. На робітника впала стріла крана з бетонною плитою на додачу.

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