"Страшно уявити, як народитися, а мами поруч немає": подробиці смерті породіллі в Харкові

Хлопчика назвали Давидом / facebook.com/popova.natali

У Харкові від коронавірусу померла породілля. Жінка потрапила до лікарні у важкому стані з діагнозом COVID-19 в середині вересня. У неї було 100% ураження легень.

Спочатку лікарі поклали 37-річну жінку на кисневий концентратор, але COVID-19 швидко прогресував, тому було прийнято рішення зробити кесарів розтин і врятувати дитину, пише "Обозреватель".

Олена встигла народити хлопчика, за життя якого медики продовжують боротися. Хлопчика назвали Давидом.

"Страшно уявити, як народитися, а мами поруч немає"

Зараз рідні Олени займаються похоронами, а маленького Давида буде виховувати його батько з бабусею. Породілля була родом з Харківської області-щеплення вона через вагітність не робила.

Читайте такжеНайнижча мама України померла на Львівщині: мала зріст 96 смЗнайома Олени в соцмережах розповіла, що вона була "спокійною, відкритою і веселою", а її вагітність була довгоочікуваною.

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"Страшно уявити, як народитися, а мами поруч немає. Уколи, крапельниці і немає мами. Мені моторошно до мозку кісток", - писала вона.

Нагадаємо, в Україні понад 98% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років, які не були вакциновані. Крім того, 97% госпіталізованих з коронавірусною інфекцією серед цієї вікової групи не пройшли повний курс вакцинації