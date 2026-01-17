Стануть дорогим задоволенням: наскільки в Україні подорожчають сигарети

Що сказав Леонов:
- Сигарети в Україні стануть дорожчими
- Цигарки дорожчають через збільшення акцизу
- Пачка сигарет незабаром коштуватиме дорожче на кілька гривень
Цьогоріч в Україні ціни на цигарки зростуть. Про це в етері День.LIVE заявив нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов. Він пояснив, чим спровоковане таке підвищення цін.
Нардеп зауважив, що в Україні запроваджено оновлений порядок розрахунку акцизного податку на тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет і паливо.
Подорожчання сигарет є частиною довгострокової стратегії гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.
"В Україні відбувається збільшення вартості сигарет і частково вартості палива через збільшення акцизу. Процес стосовно сигарет розпочався ще 2018-го. Це планове щорічне підвищення акцизу для того, щоб Україна відповідала європейським нормам вартості акцизу", - додав Леонов.
За його прогнозом, у 2026 році вартість цигарок зросте приблизно на 2–3,5 гривні за пачку.
На українців чекає різкий ціновий стрибок не лише на сигарети - попередження експерта
Главред писав, що за інформацією економіста Володимира Чижа, один із затребуваних продуктів харчування - курячі яйця, у 2026 році подорожчають ще більше.
За його словами, саме яйця показали одне з найбільших відносних зростань серед базових продуктів у 2025 році - майже 90% у річному вимірі. А враховуючи суттєве збільшення витрат на електроенергію та зростання вартості кормів у 2026-му, можна додати до тої ціни, що нині є у супермаркетах, не менше 15%.
Ціни в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні ціни на продукти постійно змінюються. Зокрема у супермаркетах подорожчали деякі молочні продукти - кисломолочний і твердий сири.
Раніше повідомлялося, що поточного тижня на українському ринку спостерігається тенденція до зростання цін на столові буряки. Причиною є скорочення запасів коренеплодів належної якості.
Напередодні стало відомо, що впродовж наступного тижня в Україні очікується невелике зниження вартості долара. Причина - зростання пропозиції на валютному ринку.
Про персону: Олексій Леонов
Олексій Леонов - український ресторатор, меценат. Народний депутат України 9-го скликання. Переміг у виборчому окрузі Сергія Ківалова. Член партії "Слуга народу", пише Вікіпедія.
