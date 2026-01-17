Стануть дорогим задоволенням: наскільки в Україні подорожчають сигарети

Українців попередили про підвищення цін на сигарети.

Депутат пояснив, чому в Україні подорожчають сигарети / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Леонов:

Сигарети в Україні стануть дорожчими

Цигарки дорожчають через збільшення акцизу

Пачка сигарет незабаром коштуватиме дорожче на кілька гривень

Цьогоріч в Україні ціни на цигарки зростуть. Про це в етері День.LIVE заявив нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов. Він пояснив, чим спровоковане таке підвищення цін.

Нардеп зауважив, що в Україні запроваджено оновлений порядок розрахунку акцизного податку на тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет і паливо.

Подорожчання сигарет є частиною довгострокової стратегії гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.

"В Україні відбувається збільшення вартості сигарет і частково вартості палива через збільшення акцизу. Процес стосовно сигарет розпочався ще 2018-го. Це планове щорічне підвищення акцизу для того, щоб Україна відповідала європейським нормам вартості акцизу", - додав Леонов.

За його прогнозом, у 2026 році вартість цигарок зросте приблизно на 2–3,5 гривні за пачку.

На українців чекає різкий ціновий стрибок не лише на сигарети - попередження експерта

Главред писав, що за інформацією економіста Володимира Чижа, один із затребуваних продуктів харчування - курячі яйця, у 2026 році подорожчають ще більше.

За його словами, саме яйця показали одне з найбільших відносних зростань серед базових продуктів у 2025 році - майже 90% у річному вимірі. А враховуючи суттєве збільшення витрат на електроенергію та зростання вартості кормів у 2026-му, можна додати до тої ціни, що нині є у супермаркетах, не менше 15%.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні ціни на продукти постійно змінюються. Зокрема у супермаркетах подорожчали деякі молочні продукти - кисломолочний і твердий сири.

Раніше повідомлялося, що поточного тижня на українському ринку спостерігається тенденція до зростання цін на столові буряки. Причиною є скорочення запасів коренеплодів належної якості.

Напередодні стало відомо, що впродовж наступного тижня в Україні очікується невелике зниження вартості долара. Причина - зростання пропозиції на валютному ринку.

Про персону: Олексій Леонов Олексій Леонов - український ресторатор, меценат. Народний депутат України 9-го скликання. Переміг у виборчому окрузі Сергія Ківалова. Член партії "Слуга народу", пише Вікіпедія.

