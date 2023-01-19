"Відразу плаче": жінка з Дніпра, яка втратила сина і чоловіка, ще не знає про смерть найрідніших

Коли Катерину доставили до лікарні, температура її тіла ледь дотягувала до 31 градуса.

Теракт у Дніпрі / Telegram Дніпропетровська ОДА, Instagram Катерина Зеленська

27-річна Катерина Зеленська, яка майже добу перебувала під завалами у Дніпрі, наразі перебуває в реанімації. Жінка ще не знає, що кривавий теракт забрав у неї найрідніших – чоловіка та сина.

Як розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, жінка, яка має вади слуху, не могла кликати на допомогу. Вона змогла дотягнутися до годинника на руці та відповісти на дзвінок мами.

"Рятувальники зробили неможливе: дістали її з-під десятків тон будівельних уламків. Про вибух говорити не може, відразу плаче. Попросив написати – рука тремтить, думки тільки про близьких. Спілкується із психологом", - зазначив Риженко.

Постраждала жінка описала момент вибуху у Дніпрі / Facebook Сергій Риженко

Лікар повідомив, що коли Катерину доставили до лікарні, температура її тіла ледь дотягувала до 31 градуса. Садна на руках і тілі жінки нагадують про трагедію.

"Катя отримала багато ліків у реанімації, колір обличчя із сіро-землистого став рожевим. Намагається навіть усміхатися. Всі від неї приховують правду, але її душу приховати неможливо…", - розповів Риженко.

Ракетний удар по Дніпру

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою у багатоквартирний будинок у Дніпрі. За офіційними даними, внаслідок ворожої атаки загинуло 45 людей, серед них шестеро дітей.

Нещодавно у британській розвідці повідомили, що Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22. Ці ракети непридатні для нанесення високоточних ударів. Вони вже викликали масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів. При цьому Росія помилково звинуватила Україну у влучанні в будинок української ракети ППО.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

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