Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зміна командирів і переведення офіцерів: розкрито проблеми ще однієї бригади ЗСУ

Олексій Тесля
19 січня 2025, 20:15
191
Під час перевірки 156-ї бригади, було виявлено низку суттєвих недоліків, розповіли в Генштабі.
ВСУ, фронт
Стало відомо про проблеми у 156-й бригаді ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, ОК Захід

Важливо:

  • У 156-й бригаді виявлено низку суттєвих недоліків
  • Анонсовано заміну частини керівного складу бригади

На виконання рішення Головнокомандувача Збройних сил України у військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником Головнокомандувача ЗС України полковником Олегом Апостолом.

Наразі група працює у 156-й окремій механізованій бригаді. Мета роботи - перевірка перебігу формування бригади та надання всебічної допомоги з питань організації та підготовки до бойових дій, ідеться в повідомленні у Facebook Генштабу ЗСУ.

відео дня

Наразі військова частина завершила доукомплектування особовим складом і розпочала базову загальну військову підготовку за оновленою програмою.

Водночас здійснюється відбір персоналу на професійну підготовку. Триває постачання озброєння та військової техніки відповідно до плану.

Під час перевірки було виявлено низку суттєвих недоліків, для усунення яких визначено завдання Командувачу Сухопутних військ Збройних сил України. Зокрема, щодо:

  • заміни частини керівного складу бригади та призначення командира з бойовим і практичним досвідом проходження служби на командних посадах;
  • переведення в частину офіцерів і сержантів, які раніше брали участь у бойових діях з метою нарощування бойових можливостей 156-ї ОМБр;
  • підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;
  • підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів БпЛА та операторів РЕБ, а також вирішення низки інших питань, які впливають на результати бойових дій.

У Генштабі зазначають, що помилки, які трапилися під час формування та підготовки 155-ї бригади імені Анни Київської враховані, вживаються заходи щодо їх недопущення в майбутньому.

Група Генерального штабу продовжить працювати у 156-й окремій механізованій бригаді.

"Командування Збройних сил України оперативно реагує на проблеми військових частин і надає всебічну допомогу задля підвищення їхньої боєздатності та покращення мотивації військовослужбовців. Особлива увага приділяється поповненню навченим особовим складом бойових бригад, які ведуть інтенсивні бої з російськими загарбниками", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Раді відреагували на скандал у 155-й бригаді. Розслідування щодо ситуації в 155 бригаді ЗСУ проводять одночасно кілька структур, ситуація перебуває на контролі.

Нагадаємо, Главред писав, що раніше в Міноборони заговорили про демобілізацію. Передбачається, що будуть визначені умови і порядок звільнення від служби.

Читайте також:

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Генштаб ЗСУ
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зміна командирів і переведення офіцерів: розкрито проблеми ще однієї бригади ЗСУ

Зміна командирів і переведення офіцерів: розкрито проблеми ще однієї бригади ЗСУ

20:15Україна
США не ставили за мету перемогу України у війні з РФ і повернення територій – Time

США не ставили за мету перемогу України у війні з РФ і повернення територій – Time

19:35Світ
Бойко - не герой та мирний план Трампа: головні новини України (дайджест)

Бойко - не герой та мирний план Трампа: головні новини України (дайджест)

19:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Популярний російський ведучий перестав упізнавати рідних

Популярний російський ведучий перестав упізнавати рідних

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овни отримають відповіді, Риби - розбагатіють

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овни отримають відповіді, Риби - розбагатіють

Гороскоп на завтра 20 січня: Козерогам - нове знайомство, Водоліям - важлива новина

Гороскоп на завтра 20 січня: Козерогам - нове знайомство, Водоліям - важлива новина

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

"Життя після розлучення": у мережу злили сенсаційну пропозицію Меган Маркл

"Життя після розлучення": у мережу злили сенсаційну пропозицію Меган Маркл

Останні новини

20:15

Зміна командирів і переведення офіцерів: розкрито проблеми ще однієї бригади ЗСУ

19:55

Рекордна кількість: розвідка Британії розкрила втрати Росії у війні

19:35

США не ставили за мету перемогу України у війні з РФ і повернення територій – Time

19:30

Бойко - не герой та мирний план Трампа: головні новини України (дайджест)

19:20

ЕксВіаГра Міша Романова розійшлася з радником президента Зеленського

Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)
18:47

Майже весна: синоптик розповів, коли в Україну "прийде" аномальне потепління

18:12

Вибух у центрі Києва: у радіостудії здетонував боєприпас, є постраждала

17:42

Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

17:40

Колишній друг Пугачової пропагандист Резнік потрапив під санкції за свої вірші

Реклама
17:38

Окупанти не будуть штурмувати Покровськ "в лоб": у ЗСУ назвали причину

17:30

Розкішний сніданок за 10 хвилин: ульотна закуска з лаваша - рецепт

17:25

Чи буде Трамп домовлятися з Путіним за спиною України?Погляд

17:19

План припинення війни: у МЗС зробили важливу заяву щодо примусу РФ до миру

17:15

Що буде, якщо їсти сало щодня: названо несподівані наслідкиВідео

16:52

ЗСУ у Торецьку тримають ворога під вогневим контролем: деталі від ОТУ "Луганськ"

16:34

Які запахи найбільше не переносять кішки: і на кілометр не підійдуть

16:21

Росіяни "вчепилися" в правий берег Осколу: у ЗСУ попередили про просування РФ

15:49

Зламається не тільки смартфон: як не можна заряджати телефон у машині

15:22

РФ обрала нову ціль: у розвідці Британії назвали напрямки просування ворога

15:18

Зеленський вдарив санкціями по прихильниках РФ: у списку - щонайменше 5 гучних прізвищ

Реклама
15:11

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня

15:08

"Мир в обмін на території": у США дізналися, яким може бути план Трампа

15:02

Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО: кого зачепить у першу чергу

14:48

Експерти закликали не годувати птахів хлібом у січні: в чому причина

14:03

"Мої серце і розум": Соловій показала рідкісне фото важливого для неї чоловіка

13:53

Візит словацької опозиції до Києва: Фіцо заговорив про спробу держперевороту

13:47

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

13:30

Чи переводитимуть персонал Повітряних сил у піхоту: Сирський видав заборону

13:16

"Катастрофа для Лукашенка": як пройдуть вибори в Білорусі в 2025 році - БульбаВідео

13:05

Плани щодо завершення війни: у Трампа зробили новий прогноз

13:00

Юлія Саніна вперше зізналася, як її чоловік опинився за кордоном під час війни

13:00

Забуваємо про неприємні запахи: як дієво позбутися запаху собачої сечі

12:54

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

12:45

У Трампа змінилась стратегія щодо переговорів Зеленського і Путіна

12:43

Не всі в курсі: як правильно використовувати кисневий порошок

12:18

РФ атакувала Україну ракетами, сотнями авіабомб та дронів - Зеленський

11:59

Tik-Tok перестав працювати для користувачів у США: в чому причина

11:54

Війська РФ намагаються обійти Покровськ: нардеп оцінив загрозу оточення міста

11:25

Подруги ахнуть, коханий оцінить: який колір краще підкреслює карі очі

10:59

Мобілізація студентів в Україні: які три категорії можуть призвати у 2025 році

Реклама
10:38

Ідеальний засіб від запотівання окулярів та скла: як зробити антифог самому

10:37

Куди поїде Трамп в один із перших візитів: ЗМІ назвали країну

10:10

Потрібна всього 1 банка секретного інгредієнта: шикарний рецепт закуски за 2 хвилини

09:59

Армія РФ просувається в Курській області до позицій ЗСУ: яка ситуація насправді

09:42

Ніколи не злипнуться: як правильно приготувати макарони

09:28

Почалися бої за важливий населений пункт на кордоні трьох областей - боєць ЗСУ

09:03

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овни отримають відповіді, Риби - розбагатіють

08:55

Росіяни штурмують три важливі райони: у Великій Новосілці загострилась ситуація

08:33

Миротворці Німеччини в Україні: у Берліні зробили заяву

08:15

"Вічна" влада або хитрий план РФ: чому Україні варто шукати шляхи для виборівПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти