Зміна командирів і переведення офіцерів: розкрито проблеми ще однієї бригади ЗСУ

Під час перевірки 156-ї бригади, було виявлено низку суттєвих недоліків, розповіли в Генштабі.

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Стало відомо про проблеми у 156-й бригаді ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, ОК Захід

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У 156-й бригаді виявлено низку суттєвих недоліків

Анонсовано заміну частини керівного складу бригади

На виконання рішення Головнокомандувача Збройних сил України у військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником Головнокомандувача ЗС України полковником Олегом Апостолом.

Наразі група працює у 156-й окремій механізованій бригаді. Мета роботи - перевірка перебігу формування бригади та надання всебічної допомоги з питань організації та підготовки до бойових дій, ідеться в повідомленні у Facebook Генштабу ЗСУ.

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Наразі військова частина завершила доукомплектування особовим складом і розпочала базову загальну військову підготовку за оновленою програмою.

Водночас здійснюється відбір персоналу на професійну підготовку. Триває постачання озброєння та військової техніки відповідно до плану.

Під час перевірки було виявлено низку суттєвих недоліків, для усунення яких визначено завдання Командувачу Сухопутних військ Збройних сил України. Зокрема, щодо:

заміни частини керівного складу бригади та призначення командира з бойовим і практичним досвідом проходження служби на командних посадах;

переведення в частину офіцерів і сержантів, які раніше брали участь у бойових діях з метою нарощування бойових можливостей 156-ї ОМБр;

підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;

підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів БпЛА та операторів РЕБ, а також вирішення низки інших питань, які впливають на результати бойових дій.

У Генштабі зазначають, що помилки, які трапилися під час формування та підготовки 155-ї бригади імені Анни Київської враховані, вживаються заходи щодо їх недопущення в майбутньому.

Група Генерального штабу продовжить працювати у 156-й окремій механізованій бригаді.

"Командування Збройних сил України оперативно реагує на проблеми військових частин і надає всебічну допомогу задля підвищення їхньої боєздатності та покращення мотивації військовослужбовців. Особлива увага приділяється поповненню навченим особовим складом бойових бригад, які ведуть інтенсивні бої з російськими загарбниками", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Раді відреагували на скандал у 155-й бригаді. Розслідування щодо ситуації в 155 бригаді ЗСУ проводять одночасно кілька структур, ситуація перебуває на контролі.

Нагадаємо, Главред писав, що раніше в Міноборони заговорили про демобілізацію. Передбачається, що будуть визначені умови і порядок звільнення від служби.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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