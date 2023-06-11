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"Швидкість спаду води зменшилась": в ОВА розповіли про складну ситуацію на Херсонщині

Аліна Дембіцька
11 червня 2023, 10:40 оновлено 11 червня, 10:41
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На лівобережжі Херсонщини окупанти відбирають у людей човни і обпливають затоплені будинки, забираючи майно, яке вціліло.
Херсон, ситуация на Херсонщине
В ОВА розповіли про складну ситуацію на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/oleksandr.kubrakov

У Херсонській області триває рятувальна операція та ліквідація наслідків підриву окупантами Каховської гідроелектростанції. Підтопленими залишаються 32 деокупованих населених пунктів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"У воді – 3784 оселі, вода потроху відступає. На ранок її рівень становить 4 метри 19 сантиметрів. За ніч він знизився на 26 сантиметрів. На правобережжі евакуйовані 2716 осіб", - розповів Прокудін.

За його словами, на лівобережжі такої позитивної динаміки немає. Швидкість спаду води зменшилась, а евакуація цивільних провалена.

"Окупанти відбирають у людей човни і обпливають затоплені будинки, забираючи майно, яке вціліло. Російська тактика терору і грабунку в черговий раз проявилася", - - зазначив голова Херсонської ОВА.

Також він розповів, що у регіон продовжує надходити допомога. Багато областей відкрили спеціальні гуманітарні штаби, куди всі бажаючі приносять допомогу для Херсонщини.

"Фахівці контролюють стан води в міських мережах, у населених пунктах, де поки немає централізованого водопостачання. Організовано підвезення бутильованої води. Лікарні забезпечені необхідними медикаментами. Ситуація із захворюваністю в регіоні стабільна, випадків інфекційних хвороб немає", - поінформував Прокудін.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Дивіться відео про те, що буде з Кримом після підриву Каховської ГЕС:

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