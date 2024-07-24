Ситуація раптово покращується: графік вимкнення світла на 25 липня

В Україні у четвер, 25 липня, будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. Водночас в цей день світло майже не вимикатимуть. Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що графіки вимкнення світла будуть діяти лише з 16:00 до 22:00. Вимикатимуть за графіками для однієї черги.
"Сьогодні (24 липня), до 20:00 подовжене скасування обмежень у Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій (частково), Миколаївській, Одеській областях", - йдеться у повідомленні.відео дня
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - останні новини
Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Псіхея", експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев зазначив, що в Україні у вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день. Ситуація може покращитись вже після перезапуску енергоблоку.
Своєю чергою, голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом.
"Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях", - сказав Кудрицький.
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