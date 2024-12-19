Ситуація на фронті напружена, чисельність армії РФ зросла на 100 тисяч - Сирський

Інтенсивність війни значно зросла через збільшення чисельності армії РФ в Україні.

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Чисельність армії РФ в Україні за рік зросла на 100 тисяч / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, Олександр Сирський

РФ постійно збільшує чисельність угруповання військ. Лише за останній рік чисельність російського війська на території України зросла на 100 тисяч окупантів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Le Monde.

Через збільшення чисельності військ продовжує зростати й інтенсивність війни. Він додав, що конфлікт досяг технологічного рівня, відповідно до якого Україна може говорити вже про протистояння технологій і про протистояння збройних сил.

Це серйозно впливає і на тактику, яку використовують війська на полі бою. ЗСУ мають свою стратегію захисту від окупантів. Водночас ситуація на лінії фронту дуже напружена.

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"Наша головна мета в захисті - завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", - зазначив Сирський.

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Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти намагаються просуватися на Курахівському напрямку. Зокрема через тиск ворога українських бійців вивели з "Успенівського карману".

Напередодні стало відомо, що на Времівському напрямку ворог хоче перерізати усі шляхи постачання, що ведуть до східного угруповання ЗСУ на Курахівському напрямку. Тому зараз окупаційні сили зосередились на Великій Новосілці.

Попри надскладну ситуацію наразі Курахове перебуває під контролем Збройних сил України. Але становище ЗСУ в місті ускладнене через істотну перевагу росіян у живій силі.

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