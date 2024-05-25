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"Штурмовик догорає в степах": знищення Су-25 РФ на сході потрапило на відео

Олексій Тесля
25 травня 2024, 16:41
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Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25.
Су-25
Збито російський літак Су-25 / Колаж: Главред, Фото: mil.gov.ua, Армія Inform

Бійці Збройних сил України знищили ще один штурмовик російських окупантів Су-25 на сході.

Вдалими діями відзначилися воїни зі 110-ї окремої механізованої бригади, повідомив у Facebook військовослужбовець Сергій Ісаєв.

За його даними, російський військовий літак був знищений на Покровському напрямку в Донецькій області.

відео дня

Український військовий уточнив, що це вже восьмий збитий літак РФ на рахунку бійців за 20 днів.

"Восьмий пішов!" - додав Ісаєв.

Подробиці знищення ворожого літака на Донбасі

Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 25 травня збили черговий російський літак Су-25, ідеться в повідомленні Telegram-каналу ОСУВ "Хортиця".

Ворожий літак був збитий на Донецькому напрямку. "Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Цього разу українським бійцям навіть вдалося зафіксувати момент удару по Су-25 на відео.

Дивіться відео - знищено ще один ворожий Су-25:

Скріншот
/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25. Раніше військові "посадили на вічну стоянку" в донбаських степах російський штурмовик Су-25. А пізніше зенітники бригади точним попаданням ліквідували ще одну ворожу "сушку".

Нагадаємо, 18 травня зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області. Це вже четвертий збитий Су-25 за травень на рахунку цієї бригади.

Також 11 травня штурмовик Су-25 російських окупантів збили українські захисники на Авдіївському напрямку. Це також вдала робота 110-ї окремої механізованої бригади.

Літак Су-25

Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди.

Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі.

Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

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Су-25 Покровськ війна Росії та України
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