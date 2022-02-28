Шмигаль: Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою

/ Фейсбук Д.Шмигаля

Денис Шмигаль заявив, що Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.

"Українці давно довели, що всі ми — невід'ємна частина європейської спільноти.

Настав час закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою", - повідомив прем'єр-міністр у своєму телеграм каналі.

"Прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою вчора після нашої розмови запропонував Прем'єр Словаччини Едуард Геґер. Вночі Президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Дії загарбника отримали небачений опір. Українці вже давно зробили свій цивілізаційний вибір. Ми розраховуємо, що рішення буде ухвалено невідкладно. Як зазначив Президент, це і можливо, і справедливо.

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Вдячні партнерам за підтримку. Все буде Україна!", - додає він.

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