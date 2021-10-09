"Зроблений в СРСР": популярний онлайн-магазин вляпався в скандал перед Днем захисника

Потенційні покупці не оцінили креатив та обурилися через подібного роду написи.
До Дня захисників і захисниць традиційно з'являються тематичні товари, приурочені до свята. Втім, один з онлайн-магазинів злегка перегнув з креативом, використавши ностальгічну фразу про СРСР.
До свята на честь захисників української Незалежності, онлайн-магазин "Nusho.shop" випустив подарункові набори спідньої білизни з "совковим" написом. Користувачі обурилися такій ідеї і штурмують сторінку онлайн-магазину гнівними коментарями.
Онлайн-магазин виставив на продаж пари чоловічих та жіночих трусів, а також шкарпетки темного кольору з написами у місцях інтимних зон: "Мужики не плачуть – Але краще не перевіряти", "Собі допоможи – Я собі дам раду". Проте найбільше громадян розлютив напис: "Зроблений в СРСР – Таких більше не роблять".
До того ж навіщось до фото на світлинах товарів зверху наліпили герб України. У контексті ностальгійної фрази про СРСР воно виглядає навіть цинічно. Також смм-щики вирішили прикріпити тег #деньзащитникаотечества – свята, який відзначають російські окупанти.
Користувачам такий креатив "не зайшов":
- Кінчений меседж про СРСР. Нічого веселого чи грайливого в цьому немає: недоречно, крінжово, плодить імперські наративи, наче їх нам мало. Фу.
- Дивіться. Ви шарите, що наші захисники якраз таки боряться проти цього СРСР та імперіалізму? Ви шарите, що ті, кому даруватимуть це, жертвують своїм життям, щоб СРСР не мав впливу на нас? Ви там хворі?
- У мене Батьківщина, а у вас схоже отєчєство
- Вам не соромно писати про ссср??? Дніще!!
- Ну й ватка. Той, хто до таких принтів додумався точно в совках застряг.
Водночас деякі користувачі соцмережі з гумором сприйняли такі подарунки та навіть виявили бажання купити.
Головне про свято Дня Захисників і Захисниць
- Після початку збройної агресії Росії у 2014 році призначили свято на честь героїв, які захищають Україну.
- Дата була обрана невипадково. У день 14 жовтня православна церква відзначає одне з найбільших релігійних свят – Покров Пресвятої Богородиці. Він також називається Козацька Покрова і вважається днем Українського козацтва.
- З 2015 року цей день є вихідним. У 2021 році він подарує українцям два додаткових вихідних і довгий вікенд: 14, 15, 16, 17 жовтня ми будемо відпочивати.