Рахунок на сотні: скільки авіабомб РФ випустила по Україні за тиждень - Зеленський

Ворог за тиждень застосував для ударів по Україні майже 900 авіабомб, зазначив Зеленський.

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РФ застосувала сотні авіабомб та дронів для ударів по Україні / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

За останній тиждень російські окупанти атакували територію України із застосуванням біля 400 ударних БпЛА типу "Шахед", 900 авіабомб різних типів та майже 30 ракет повітряного та наземного базування. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, цієї ночі Росія завдала авіаудару по житловому будинку в Харкові, внаслідок чого постраждала 21 людина.

"Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. 60 мешканців будинку евакуйовано. Всім надається необхідна допомога", - написав він. відео дня

Він також підкреслив важливість зміцнення оборонних можливостей України, зокрема потребу в повноцінній далекобійній зброї для ще ефективнішого захисту людей та забезпечення безпеки.

"Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня", - резюмував він.

Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Що таке ФАБ? Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною уражальною дією яких є дія фугасу. Вони мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення. Маса ВР у бомбі приблизно становить 50 %, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - що відомо про наслідки російських обстрілів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 21 вересня російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова за допомогою ФАБів. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих зросла до 21 особи.

У ніч на 22 вересня Росія атакувала Україну ракетами та ударними дронами "Шахед". Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 71 безпілотника з 80 запущених. Також ворог застосував 2 ракети Х-59/69. Запуски відбулись з території РФ, з районів Єйська та Курська.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія готується до атак на критичну ядерну інфраструктуру України, зокрема на атомні електростанції та підстанції, перед настанням зими.

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