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Найнебезпечніший напрямок агресії: експерт розповів, куди Кремль перекидає найбільше військ

7 травня 2022, 03:50

Як каже військовий експерт Олег Жданов, на одному напрямку російські окупанти проти ЗСУ зосередили близько 20-25 батальйонно-тактичних груп.

Росіяни, окупанти
Експерт розповів, куди Кремль перекидає найбільше військ / колаж фото УНІАН і Reuters

Станом початок травня 2022 року найнебезпечнішим напрямком російської агресії в Україні є Ізюмське. Про це заявив відомий військовий експерт Олег Жданов у коментарі порталу "Сьогодні".

Як каже фахівець, російські агресори регулярно атакують позиції українських бійців на Ізюмському напрямку і стягують туди безліч живої сили і техніки (зараз там близько 20-25 батальйонно-тактичних груп окупантів).

І саме тому, каже Жданов, український Генштаб вирішив нанести контрудар ‒ для того, щоб збити наступальний темп, а не чекати, поки наші війська будуть вимотуватися постійними атаками окупантів.

"У цьому назріла потреба, тому що даний напрямок найбільш загрозливий з усіх. Цей напрямок найбільш численний, на ньому сконцентрована найбільша кількість російських військ", – підсумував експерт.

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Нагадаємо, раніше Олег Жданов прогнозував, що процес звільнення українських земель від російських окупантів почнеться не раніше середини червня нинішнього року.

"Про звільнення цих територій ми зможемо почати з вами розмову десь у червні, не раніше. Тобто, щось там терміново для підтримки військ буде передаватися на фронт. Але в малих кількостях. Масоване постачання і підрозділи, оснащені західними зразками техніки - не раніше червня з'являться на фронті. Чому? Тому що треба навчити людей", - зауважив Жданов.

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Автор: Єгор Бунін
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Олег Жданов новини України війна Росії та України
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