Найнебезпечніший напрямок агресії: експерт розповів, куди Кремль перекидає найбільше військ

Експерт розповів, куди Кремль перекидає найбільше військ / колаж фото УНІАН і Reuters

Станом початок травня 2022 року найнебезпечнішим напрямком російської агресії в Україні є Ізюмське. Про це заявив відомий військовий експерт Олег Жданов у коментарі порталу "Сьогодні".

Як каже фахівець, російські агресори регулярно атакують позиції українських бійців на Ізюмському напрямку і стягують туди безліч живої сили і техніки (зараз там близько 20-25 батальйонно-тактичних груп окупантів).

І саме тому, каже Жданов, український Генштаб вирішив нанести контрудар ‒ для того, щоб збити наступальний темп, а не чекати, поки наші війська будуть вимотуватися постійними атаками окупантів.

"У цьому назріла потреба, тому що даний напрямок найбільш загрозливий з усіх. Цей напрямок найбільш численний, на ньому сконцентрована найбільша кількість російських військ", – підсумував експерт.

читайте такожЕксперт пояснив, чому колосальні втрати у війні в Україні не зупиняють окупантів

Нагадаємо, раніше Олег Жданов прогнозував, що процес звільнення українських земель від російських окупантів почнеться не раніше середини червня нинішнього року.

"Про звільнення цих територій ми зможемо почати з вами розмову десь у червні, не раніше. Тобто, щось там терміново для підтримки військ буде передаватися на фронт. Але в малих кількостях. Масоване постачання і підрозділи, оснащені західними зразками техніки - не раніше червня з'являться на фронті. Чому? Тому що треба навчити людей", - зауважив Жданов.

Інші новини: