Коли почнеться звільнення українських територій від окупантів - військовий експерт

Коли розпочнеться звільнення українських територій від окупантів-військовий експерт / фото колаж Reuters та ua.depositphotos.com

Процес визволення українських земель від російських окупантів почнеться не раніше середини червня нинішнього року. Про це заявив відомий військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.

Перед контрнаступом, каже він, необхідно сформувати підрозділи з новим озброєнням і навчити бійців і офіцерів їм ефективно користуватися.

"Про звільнення цих територій ми зможемо почати з вами розмову десь у червні, не раніше. Тобто, щось там терміново для підтримки військ буде передаватися на фронт. Але в малих кількостях. Масоване постачання і підрозділи, оснащені західними зразками техніки - не раніше червня з'являться на фронті. Чому? Тому що треба навчити людей", - зауважив Жданов.

Експерт зазначив, що на даний момент Україна має достатньо сил і засобів для утримання займаних позицій, тому наступ окупантів не матиме успіху.

"Вони будуть атакувати наші позиції, але не думаю, що вони будуть мати успіх. Ми 4 тижні вистояли при гірших умовах. А тепер у нас умови поліпшуються, а у них погіршуються", ‒ зазначив Жданов.

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Нагадаємо, раніше Олег Жданов заявив про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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