З дитячим візком йшла жвавою трасою: пенсіонерка у Дніпрі шокувала мережу

У Дніпрі бабуся переходила дорогу через жваву трасу з дитячим візком/ Скріншот

У Дніпрі бабуся вийшла на жваву трасу з дитячим візочком. Вона йшла між автомобілів, при цьому розмовляючи по телефону.

Очевидці встигли зняти інцидент на відео. Його опублікували у Telegram-каналі "Днепр Сейчас".

Подія трапилася на вулиці Фабра у місті Дніпро. Літня жінка, яка везла однією рукою візочок з немовлям, а іншою тримала в руках мобільний телефон, перейшла дорогу у невстановленому місці.

Як видно з відео, бабуся заговорилася по телефону і, очевидно, не одразу зрозуміла, де перебуває. Вона повільно рухалася проїжджою частиною уздовж руху автомобілів. Жінка опам’яталася і почала швидко сходити з траси лише тоді, коли один з автомобілів ледве зміг об’їхати її на дорозі.

Користувачі у мережі залишили під відео багато негативних коментарів. Дехто називав жінку "бабуля-вбивця" і писав, що батькам дитини краще не показувати це відео, інші припускали, що це може бути няня, адже "навряд чи свою дитину так би везла". Ще один із користувачів висловив сподівання, що діти бабусі проведуть із нею відповідну бесіду, щоб таке не повторювалося.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі літня жінка, яка гуляла з онуком на дитячому майданчику, насильно садила його на гойдалку та била по голові. Інцидент стався в Шевченківському районі міста. Такі "виховні заходи" зафільмували очевидці.

Також у місті Ковель Волинській області 73-річна пенсіонерка, яка їхала на скутері, врізалася в автомобіль Mercedes Sprinter. Внаслідок ДТП бабуся отримала тілесні ушкодження. За кермом автомобіля Mercedes перебувала 43-річна жінка. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення безпеки дорожнього руху.