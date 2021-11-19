Спостерігала, як бабуся стікала кров'ю: продавщиця в Харкові поплатилася за свою байдужість

Жінка вдарилася головою об вітрину / скріншот з відео

У Харкові отримала продовження історія з продавщицею, яка спостерігала за стікаючою кров'ю літньою жінкою. Старенька перечепилася за поріг і розбила голову, але працівниця магазину продовжила займатися своїми справами.

Як виявилося, продавщицю після інциденту звільнили, пишуть в мережі.

Намагалася встати, але у неї не виходило

Після невдалих спроб піднятися бабуся дістала з кишені телефон і зателефонувала синові, щоб той прийшов і підняв її. Поки пенсіонерка лежала в крові, працівниця спокійно розкладала ковбасу.

"Продавщиця не реагувала на людину, яка лежала в крові, але рівно до того моменту, поки не почали заходити інші покупці. Побачивши людину на підлозі в крові, вони відразу ж виходили. Це почало дратувати продавщицю і вона покликала чоловіка з вулиці, щоб та допоміг бабусі піднятися. Пенсіонерка попросилася залишитися в магазині до приходу сина. Продавщиця їй дозволила, але сказала, щоб та розгорнулася обличчям у куток, щоб відвідувачі не бачили крові", - розповідає свідок інциденту.

читайте такожУ Києві пенсіонерка посеред білого дня розпиляла лавочку у дворіКоли приїхав син і побачив обличчя своєї мами, він відразу викликав швидку - жінка сильно вдарилася коліном і обличчям об вітрину і розсікла брову і, можливо, отримала струс мозку.

Раніше ми повідомляли, що у Львові в приміщенні супермаркету на вулиці Петлюри помер чоловік. Трагічна подія трапилася у вівторок, 16 листопада. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

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