УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Нема чого ховатися за спідницями, треба допомагати": в РНБО звернулися до чоловіків, які тікають за кордон

3 серпня 2022, 08:46

Несправедливо, коли одні чоловіки захищають Україну, а інші – тікають з країни, вважає Олексій Данілов.

Олексій Данилов
Олексій Данілов відреагував на випадки, коли здорові чоловіки тікають за кордон з України / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов прокоментував випадки, коли здорові чоловіки замість того, щоби захищати Україну, тікають за кордон.

За його словами, якщо чоловік не може тримати в руках зброю, він може знайти альтернативу і допомагати країні іншим способом, передає 24 канал.

"Нічого ховатися за жіночими спідницями і тікати з країни. Треба допомагати. Не можете воювати і тримати в руках зброю – допомагайте іншим способом. Знаходьте будь-які можливості", - сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, несправедливо, коли одні чоловіки захищають Україну, а інші – тікають з країни.

У той же час Данілов підкреслив, що інша справа, коли чоловіків дійсно не можуть мобілізувати з певних причин.

"Коли ми всі будемо виконувати правові дії та закони Конституції, все скоро стане на свої місця. І придумувати, що через петиції вас можуть відпускати, то послухайте – так не можна, роботи в нашій країні більше, ніж достатньо", – додав він.

Як повідомляв Главред, 22 травня Верховна Рада підтримала законопроект президента Зеленського про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

У липні у Верховній Раді зареєстрували законопроект про розширення категорії чоловіків, яким можна виїжджати з України під час воєнного стану.

Інші новини:

РНБО війна в Україні мобілізація в армію новини України Олексій Данілов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:46

"Нема чого ховатися за спідницями, треба допомагати": в РНБО звернулися до чоловіків, які тікають за кордон

08:40

"Голова варить": Гордон зробив несподівану заяву про хворобу ПутінаВідео

08:37

Гороскоп на сьогодні, 3 серпня 2022: Ракам - недоброзичливці, Дівам -образа, Водоліям - здійснення мріїВідео

08:05

ЗСУ влаштували окупантам фаєр-шоу в окупованій МакіївціВідео

07:54

Різні вуха, зріст і звички: замість Путіна на публіці з'являються його двійники - БудановВідео

Реклама
07:02

Під ранок окупанти вдарили по двох мирних містах: у Харкові та Миколаєві пролунали вибухиВідео

06:42

ЗСУ завдали потужного удару по базі російських військових у ЧорнобаївціВідео

06:00

Контрнаступ на півдні неможливий, але Україна може вдарити по РФ в іншому місці - Віктор Андрусів

05:40

Чи можна їсти піцу кожного дня

05:10

Удома будуть гроші, щастя та любов: які коти притягують до будинку удачу

05:08

Надія Мейхер у відвертому топі поманила неосяжною зоною декольте

04:42

Що потрібно зробити з томатами у серпні, щоби плоди були солодкими й соковитими

04:40

У Кривому Розі фанатка Росії сміливо розгулювала містом у ворожій формі

04:10

2 універсальні сумки для жінок після 40 років, які можна носити роками і до всьогоФото

03:45

ЗСУ застосують на фронті тактику 3D – військовий експертВідео

03:43

"Ти пенсіонерка, а не тінейджер!": 63-річну Мадонну захейтили за відверте відеоВідео

03:10

Україна попливе: синоптики попередили про потужну зливу та неймовірний штормВідео

02:55

Дружина Андрія Макаревича поскаржилася на 4-місячного сина

02:40

"Великі катастрофи і багато жертв": астролог назвала 5 міст України, які чекають великі втратиВідео

02:33

Гороскоп на серпень 2022: як одягатися знакам, щоб залучити в життя позитив і благополуччяВідео

Реклама
02:03

Свіжий болгарський перець - джерело корисних речовин: він покращує пам'ять і допомагає при облисінні

01:34

Військовий експерт пояснив, яких російських ракет потрібно боятися найсильніше

00:51

Прикмети на 3 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб не принести в будинок хворобиВідео

00:41

"А як інакше?": Лайма Вайкуле вийшла на сцену з прапором УкраїниВідео

00:28

Випадає волосся і можна померти: які кабачки їсти не можна

00:02

А що, є що масажувати: Кіркоров на сцені приголубив свою гідність рукою дівчиниВідео

02 серпня, вівторок
23:51

Новоспечені "слуги народу": хто потрапив до Ради замість Костіна й СовгиріВідео

23:40

Лобода показала молодшу дочку і пояснила, що не так з її ім'ям

23:24

Як збільшити груди за допомогою стиснення: новий лайфхак від Собчак

23:14

Російська актриса заборонила своїм дітям повертатися в РФ

23:13

Жданов пояснив, чому США та інші партнери не дають Україні достатньо зброїВідео

22:54

"Не описати словами, там просто пекло": Зеленський про ситуацію в Пісках та Авдіївці

22:22

Ідуть в запої: у лавах окупантів зросла непокора офіцерам і міжетнічні конфліктиВідео

22:19

Прикмети на 4 серпня: 3 заборони не можна порушувати в день Марії, щоб біду в будинок не впуститиВідео

22:17

До Стамбулу прибуло перше судно з українською кукурудзоюВідео

22:11

Три проєкти 1+1 media претендують на перемогу в престижній премії Promax Europe Awards 2022 новости компании

21:56

Не залишиться ні сліду: 5 ефективних способів відіпрати застарілі жирні плями

21:39

Катерина Бужинська налякала фанатів хворобливою худорбою

21:17

Потужна атака по Львівщині: два вибухи, ракети влучили по військовій частиніВідео

21:03

"На потреби, спричинені варварською війною РФ": Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро допомогиВідео

Реклама
20:59

"Це не повпливає на переговори": у Зеленського відреагували на визнання азовців "терористами" в РФВідео

20:51

Проблеми і неприємності на кожному кроці: 4 знаки зодіаку вступлять в смугу невдач на три місяціВідео

20:47

На першому місці коханка Путіна: США запровадили жорсткі санкції проти бізнесменів РФ

20:09

ЗСУ розгромили місце базування окупантів в аеропорту ЧорнобаївкиВідео

20:09

Чи легалізують одностатеві шлюби: Зеленський відповів на петицію

19:31

Дичина, яку написав МедведєвПогляд

19:30

"Такі недбалі зачіски, як в батька": Джонсон опублікував зворушливий знімок з дітьмиВідео

19:29

Гороскоп на осінь 2022: що допоможе залучити удачу кожному знакуВідео

19:19

В Україні різко "злетіли" ціни на популярний вид м'яса: в чому причина

19:12

Відпере навіть складні плями: як посилити дію дешевого прального порошку

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти