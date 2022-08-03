"Нема чого ховатися за спідницями, треба допомагати": в РНБО звернулися до чоловіків, які тікають за кордон

Олексій Данілов відреагував на випадки, коли здорові чоловіки тікають за кордон з України / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов прокоментував випадки, коли здорові чоловіки замість того, щоби захищати Україну, тікають за кордон.

За його словами, якщо чоловік не може тримати в руках зброю, він може знайти альтернативу і допомагати країні іншим способом, передає 24 канал.

"Нічого ховатися за жіночими спідницями і тікати з країни. Треба допомагати. Не можете воювати і тримати в руках зброю – допомагайте іншим способом. Знаходьте будь-які можливості", - сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, несправедливо, коли одні чоловіки захищають Україну, а інші – тікають з країни.

У той же час Данілов підкреслив, що інша справа, коли чоловіків дійсно не можуть мобілізувати з певних причин.

"Коли ми всі будемо виконувати правові дії та закони Конституції, все скоро стане на свої місця. І придумувати, що через петиції вас можуть відпускати, то послухайте – так не можна, роботи в нашій країні більше, ніж достатньо", – додав він.

Як повідомляв Главред, 22 травня Верховна Рада підтримала законопроект президента Зеленського про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

У липні у Верховній Раді зареєстрували законопроект про розширення категорії чоловіків, яким можна виїжджати з України під час воєнного стану.

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