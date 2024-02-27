Росіяни атакували Одесу 'Шахедами': в місті пролунала серія вибухів

В Повітряних силах ЗСУ зазначили, що росіяни атакують Одесу із використанням ударних БпЛА типу Шахед.

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Росіяни атакували Одесу дронами - що відомо / Колаж Главред, фото: УНІАН, mil.in.ua

Пізно ввечері 27 лютого в Одесі пролунали вибухи. В місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє Суспільне.

Водночас очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegam-каналі звернувся до мешканців Одеси та Одеського району із закликом залишатись в укриттях.

"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Роботу ППО знімати заборонено!", - написав Олег Кіпер. відео дня

У Повітряних силах ЗСУ писали, що БпЛА летять з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. Згодом повідомлялось, що безпілотники в Лиманському районі Одеської області, курс північний.

"БпЛА типу Shahed змінили курс на Одесу! Перебувайте в укриттях!" – проінформували Повітряні сили ЗСУ.

Удари по Одесі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, увечері 22 лютого в Одесі вибухнуло під час повітряної тривоги. Попередньо Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ракет у напрямку міста.

Пізно ввечері 9 лютого у Харкові та Одесі прогриміла серія вибухів.

24 січня російські окупанти атакували Одесу безпілотниками, як повідомили Повітряні сили України, за їхніми даними, "Шахеди" летіли з Чорного моря.

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