Росіяни атакували Одесу 'Шахедами': в місті пролунала серія вибухів

Пізно ввечері 27 лютого в Одесі пролунали вибухи. В місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє Суспільне.
Водночас очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegam-каналі звернувся до мешканців Одеси та Одеського району із закликом залишатись в укриттях.
"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Роботу ППО знімати заборонено!", - написав Олег Кіпер.відео дня
У Повітряних силах ЗСУ писали, що БпЛА летять з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. Згодом повідомлялось, що безпілотники в Лиманському районі Одеської області, курс північний.
"БпЛА типу Shahed змінили курс на Одесу! Перебувайте в укриттях!" – проінформували Повітряні сили ЗСУ.
Удари по Одесі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, увечері 22 лютого в Одесі вибухнуло під час повітряної тривоги. Попередньо Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ракет у напрямку міста.
Пізно ввечері 9 лютого у Харкові та Одесі прогриміла серія вибухів.
24 січня російські окупанти атакували Одесу безпілотниками, як повідомили Повітряні сили України, за їхніми даними, "Шахеди" летіли з Чорного моря.
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