Росія може готувати масований ракетний удар 24 лютого - ОК Південь

Зараз у Чорному морі до 12 одиниць зросла кількість російських кораблів, два з них є носіями ракет Калібр.

Наталія Гуменюк, ракетний удар / Фото pixabay, скріншот, Міноборони РФ

Наступна масована ракетна атака Росії по Україні може статися ближче до річниці повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

Представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що час між масованим ракетними ударами близько двох тижнів.

"І можемо помітити, що від попереднього до наступного — якраз 24 лютого. Пам'ятаючи про тяжіння ворога до сакральних дат, треба бути напоготові", - заявила Гуменюк.

Вона додала, що станом на понеділок, 13 лютого, в Чорному морі до 12 одиниць зросла кількість російських кораблів, два з них є носіями ракет Калібр.

"Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак", - зазначила Гуменюк.

Ракетна атака Росії по Україні

Ворожі війська РФ проводять 10 лютого нову атаку проти України. На суші, в морі і повітрі знаходяться російські ракетоносії, які застосовуються для ударів по об'єктах. Українцям слід дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях. Ракети вже в повітряному просторі України, в ряді регіонів працюють системи ППО.

У Києві було чути вибухи під час повітряної тривоги вранці в п'ятницю, 10 лютого. Про це повідомляється в Telegram-каналі КГВА. Спочатку пролунав один вибух, через кілька хвилин було чути другий.

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