Росія готує техногенну катастрофу: у Зеленського розкрили хитрий план Путіна

Подоляк Росія / Офіс президента, УНІАН

Радник керівника Офісу президента Михайла Подоляка заявив, що Росія, ймовірно, готується підірвати дамбу Каховської ГЕС з метою зупинити контрнаступ українських військових.

"Росія готує техногенну катастрофу", - зазначив Подоляк в Twitter.

Справжній план Росії по Каховській ГЕС складається з трьох пунктів:

Мінування дамби і трансформаторів.

Примусове вивезення українців, переселення нелояльного населення в РФ.

Затоплення територій, щоб зупинити контрнаступ України і перекрити власний відступ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявляв про те, що російське керівництво має прийняти "важкі рішення" щодо Херсонської області.

Небезпека підриву окупантами Каховської ГЕС

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що російська влада створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ армії РФ з Херсона і значні втрати території в окупованій Херсонській області. В рамках цієї кампанії можливий напад на Каховську ГЕС під чужим прапором, щоб перекинути провину на Україну.

При цьому аналітики нагадали, що так званий "глава" окупаційної адміністрації Херсона Володимир Сальдо заявив про евакуацію росіян із західного берега Дніпра, що може бути ще одним підтвердженням планів окупантів підірвати ГЕС.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував введення Володимиром Путіним "воєнного стану" на захоплених територіях Україна. Він підкреслив, що рішення Путіна є підготовкою до масової депортації українського населення. Секретар РНБО вважає, що черговий злочин Путіна проти України має бути засуджено на рівні ООН.

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