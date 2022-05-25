Росія фактично почала анексію Маріуполя - Андрющенко

Росія фактично почала анексію Маріуполя / скріншот

Окупанти почали видавати російські паспорти на окупованих територіях. У міськраді Маріуполя кажуть, що це початок анексії міста Росією.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у себе в Telegram нагадав, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей.

"Топ-новина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя і заново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорта так званої "ДНР". Анексія, зокрема, Маріуполя почалася",- заявив радник міського голови.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким спрощується прийом в російське громадянство жителів Запорізької та Херсонської областей.

читайте такожНапаскудили і влаштували "штаб": мешканка Маріуполя показала розгром у квартирі після окупантівВідповідний указ він підписав у середу, 25 травня. В указі наголошується про те, що російське громадянство тепер надаватимуть за спрощеною процедурою не тільки для жителів так званих "ЛНР" і "ДНР", а й для жителів Херсонщини і Запоріжжя.

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